Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил в беседе с РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы.