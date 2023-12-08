В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено.
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Екатерина Коршунова