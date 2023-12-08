Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину

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Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского), который ранее был задержан по запросу Киева, так как не согласен экстрадировать его на Украину. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
По информации Верховного суда, Тордену (Петровскому) будет угрожать унижающее достоинство обращение, если его экстрадируют на Украину. Отмечается, что больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей.
Напомним, Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России.
Тордена обвиняют в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки.
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Напомним, Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России.
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Екатерина Коршунова