Генпрокуратура РФ опровергла приостановку работы группы предприятий «Макфа»

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Генеральная прокуратура РФ опровергла появившуюся в СМИ информацию о приостановке работы предприятий группы «Макфа», назвав ее попыткой давления на суд. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
Иванов назвал распространившиеся данные «пиар-фантазией некоторых юристов». По словам представителя Генпрокуратуры, предприятия «Макфы» продолжают свою работу в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа»
Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.
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Екатерина Коршунова