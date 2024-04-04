Комиссия при президенте одобрила Подносову на пост главы Верховного суда России

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Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, передает ТАСС.
Комиссия Кремля провела обсуждение кандидатур на должности судей федеральных судов, которые ранее были внесены на рассмотрение. Отмечается, что решения приняты по 432 кандидатам.
Напомним, вакансия на должность главы Верховного суда была открыта 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова стала единственным претендентом на эту должность.
Она имеет юридическое образование и занимает должность судьи с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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Напомним, вакансия на должность главы Верховного суда была открыта 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова стала единственным претендентом на эту должность.
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Екатерина Коршунова