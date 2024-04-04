Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
Отмечается, что арест повлиял на работу всех подразделений компаний. В настоящее время производство макарон заблокировано и находится под угрозой остановки.
По данным источника, приставы проводят поквартирный обход сотрудников, а также вручают обязательства о явке в прокуратуру. Примечательно, что любые действия с трудовыми договорами сотрудников делать запрещено.
Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.
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По данным источника, приставы проводят поквартирный обход сотрудников, а также вручают обязательства о явке в прокуратуру. Примечательно, что любые действия с трудовыми договорами сотрудников делать запрещено.
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Екатерина Коршунова