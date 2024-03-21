Bloomberg: Минюст США подаст иск против Apple из-за блокировок доступа в iPhone

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Минюст Соединенных Штатов решил подать иск к американской корпорации Apple за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, иск может быть подан уже 21 марта. Ведомство намерено обвинить компанию в блокировании доступа к аппаратным программным функциям iPhone.
Иск будет подан в рамках борьбы главы государства Джо Байдена с американскими технологическими гигантами, уточняется в статье.
Этот иск, если будет подан, то станет третьим случаем за последние 14 лет, когда американский Минюст подает в суд на Apple из-за нарушений антимонопольного законодательства.
Последний раз Минюст США подавал в суд на Apple в 2012 году в связи с повышенными ценами на цифровые книги. Тогда суд постановил, что Apple обязана выплатить компенсацию в размере $450 млн.
О планах подать иск ранее писала The New York Times. По ее данным, сотрудники Минюста провели расследование и пришли к следующим вопросам: почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с другими брендами, а также как Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage. Ведомство также проанализировало платежную систему компании для iPhone, которая не дает возможность другим финансовым фирмам предлагать аналогичные услуги.
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Иск будет подан в рамках борьбы главы государства Джо Байдена с американскими технологическими гигантами, уточняется в статье.
Этот иск, если будет подан, то станет третьим случаем за последние 14 лет, когда американский Минюст подает в суд на Apple из-за нарушений антимонопольного законодательства.
Последний раз Минюст США подавал в суд на Apple в 2012 году в связи с повышенными ценами на цифровые книги. Тогда суд постановил, что Apple обязана выплатить компенсацию в размере $450 млн.
О планах подать иск ранее писала The New York Times. По ее данным, сотрудники Минюста провели расследование и пришли к следующим вопросам: почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с другими брендами, а также как Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage. Ведомство также проанализировало платежную систему компании для iPhone, которая не дает возможность другим финансовым фирмам предлагать аналогичные услуги.
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Ювелина Бернст