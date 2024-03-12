FT: оператор «Северного потока» подал иск на €400 млн к страховщикам

Фото: iStock/Sergey Pakulin
Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — подала в адрес страховщиков иск почти на €400 млн из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы суда.
В качестве ответчиков по иску обозначены компании Lloyd's of London и Arch Insurance. Оператор газопровода оценивает затраты на стабилизацию работы «Северного потока» и удаление воды из трубопроводов в 1,2-1,35 миллиарда евро.
Иск был подан в феврале в связи с отказом «покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией». Заявитель ожидает, что судебное производство даст гарантии компенсации расходов на ремонт газопровода в текущем году.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщал, что ни одна мировая держава не согласится на добровольной основе компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков». При существующей конфронтации России и Запада говорить о перспективах восстановления газопровода очень рано.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года.
Читайте также:
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»
Европарламент одобрил закон ЕС об уголовной ответственности за нарушение санкций
ЕС передаст Украине первую прибыль от замороженных активов России уже летом
Иск был подан в феврале в связи с отказом «покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией». Заявитель ожидает, что судебное производство даст гарантии компенсации расходов на ремонт газопровода в текущем году.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года.
Читайте также:
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»
Европарламент одобрил закон ЕС об уголовной ответственности за нарушение санкций
ЕС передаст Украине первую прибыль от замороженных активов России уже летом
Мария Федоровцева