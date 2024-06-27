Генпрокуратура России назвала причины разжигания ненависти к мигрантам

Фото: istock / RadekProcyk
Среди радикально настроенных лиц искусственно разжигается ненависть к мигрантам для того, чтобы затормозить развитие РФ и развалить ее. Об этом заявил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Дмитрий Вагурин в беседе с ТАСС.
«Делается это для того, чтобы разобщить население страны, посеять вражду между нациями, в конечном итоге — затормозить развитие России и даже развалить ее», — высказался Вагурин.По словам прокурора, сейчас в Телеграм-каналах публикуется множество негативных информационных сообщений в отношении иностранцев, в том числе утверждения о том, какие правонарушения они совершают, как плохо они относятся к гражданам России и как надо с этим бороться.
Ранее кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллонный гост
В СПЧ предложили обязать подавших на развод супругов посетить психолога
Алина Юрчак