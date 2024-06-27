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Генпрокуратура России назвала причины разжигания ненависти к мигрантам

ГП: ненависть к мигрантам разжигается искусственно с целью развала России
27 июня 2024, 03:17
Фото: istock / RadekProcyk

Фото: istock / RadekProcyk

Среди радикально настроенных лиц искусственно разжигается ненависть к мигрантам для того, чтобы затормозить развитие РФ и развалить ее. Об этом заявил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Дмитрий Вагурин в беседе с ТАСС.
«Делается это для того, чтобы разобщить население страны, посеять вражду между нациями, в конечном итоге — затормозить развитие России и даже развалить ее», — высказался Вагурин.
По словам прокурора, сейчас в Телеграм-каналах публикуется множество негативных информационных сообщений в отношении иностранцев, в том числе утверждения о том, какие правонарушения они совершают, как плохо они относятся к гражданам России и как надо с этим бороться.



Ранее кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
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#население
#правонарушения
#развитие
#рф
В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц
Замглавы СК РФ Федоров предложил ввести наказание для юрлиц
27 июня 2024, 02:34

Фото:istocks/Wavebreakmedia

Ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц предложил заместитель главы Следственного комитета России Александр Федоров. Как сообщает ТАСС, он заявил об этом во время сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание», проходящей в рамках Петербургского международного юридического форума.
Замглавы СК РФ обратил внимание, что в других странах для юридических лиц существует много уголовных наказаний, которые весьма эффективны. По мнению Федорова, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас актуален.

Он отметил, что в других странах к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции. Это может быть ограничение деятельности на определенный срок, запрет на занятие определенными видами деятельности, а также запрет на получение заказов и ликвидация юрлица.

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#ск рф
#следственный комитет
#юрист
#россия
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Постройки бывшего завода Нобеля в Петербурге приспособят под современное использование
26 июня 2024, 23:03

​Фото: Istockphoto / Svetlana Khovrina

Демонтажные работы в двух зданиях-памятниках, расположенных на территории бывшего механического завода «Людвиг Нобель», завершены.
Их вели с разрешения Смольного, рассказали «Петербургскому дневнику» в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Речь об Экспериментальном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера А, и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера Б. Само предприятие с 1918 года известно как машиностроительный завод «Русский дизель».

Сейчас оба объекта находятся в частной собственности. Зимой многие петербуржцы обращали внимание на демонтажные работы на территории исторического комплекса.
«Первоочередные противоаварийные работах проводили на территории Чугунолитейного цеха. Согласно разработанным документам и выводам специалистов, предполагались демонтаж аварийных конструкций объекта, установка дополнительных удерживающих конструкций, консервация и усиление сохраняемых элементов», – пояснили в КГИОП.
В 2023 году комитет выдал задание на разработку проектной документации для ремонта и реставрации, а также приспособление Чугунолитейного цеха под современное использование.

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#санкт-петербург
#реставрация
#история
#здание
#завод
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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллонный гость
26 июня 2024, 20:10

Фото: Медиасток.рф

Выставку-форум «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, посетили 17 миллионов человек. Юбилейный гость пришёл на мероприятие сегодня, 26 июня.
Им стал Егор Морозов, приехавший посмотреть выставку из Волгограда. Вместе с ним в столицу приехали его жена Ольга и двое детей: шестилетний Иван и девятилетний Андрей, сообщила пресс-служба выставки. Гость из города на Волге отметил, что ему и семье было очень интересно побывать здесь, посмотреть, какая Россия большая и великая страна. Он выразил сожаление, что выставка закрывается и понадеялся, что она возобновит работу в каком-нибудь другом формате.

Юбилейные гости получили подарок от оргкомитета выставки «Россия» и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область. Егор Морозов и его семья посетят самые интересные, красивые и значимые места региона.

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#подарок
#служба
#вднх
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Энтомолог Марьинский раскрыл, кого предпочитают кусать комары
26 июня 2024, 19:11

Фото: Istockphoto / nechaev-kon

Научных доказательств того, что комары кусают людей с определённой группой крови, не существует. В этом заверил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ранее среди пользователей соцсетей завязалась дискуссия о том, какая у них группа крови и насколько часто их кусают комары. Судя по комментариям, наиболее привлекательны для насекомых люди с первой группой.
«На самом деле ни одно крупное исследование этого не подтверждает», – подчеркнул Марьинский в беседе с Москвой 24.
По словам энтомолога, в целом комаров привлекают тепло тела и целый набор веществ, которые выделяются с потом.
«Если человек потеет сильнее, кровососущим насекомым его легче найти. То же самое – если он разгорячён после пробежки», – указал специалист.
Таким образом, то, кого комары кусают реже, а кого чаще, связано с тем, насколько человек активно потеет.

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#насекомые
#комары
#учёный
#кровь
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В СПЧ предложили обязать подавших на развод супругов посетить психолога
26 июня 2024, 18:26

Фото: Istockphoto / Prostock-Studio

Супругов, подавших заявление на развод, стоит обязать пройти консультацию семейного психолога. Это сократит количество расторгнутых браков. Такое мнение высказала заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора.
«Так пара действительно сможет понять, нужно ли разводиться или это решение было принято на эмоциях», – сказала зампред СПЧ в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее Госдума приняла в первом чтении масштабный налоговый законопроект. В проект поправок вошло значительное увеличение госпошлины за расторжение брака.

Киркора уверена, что такое решение не повлияет на количество бракоразводных процессов. По её оценке, лучшим вариантом было бы введение обязательной консультации психолога для супругов, желающих развестись.

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#спч
#супруги
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Автоэксперт рассказал, кому будет выгодно освобождение от ОСАГО
26 июня 2024, 18:12

Фото: Istockphoto / Jacek Szczutowski

Разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.
Ранее Госдума приняла законопроект, исключающий договор ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля. Если документ будет подписан, он вступит в силу 1 марта будущего года.
«Эта радостная новость для тех, кто не использует автомобиль по назначению, а выезжает на нём только на ретро-парады раз в год. При постановке на учёт для такого автомобиля полис не нужен. Это навязанная услуга», – пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей,
Однако, по мнению Сажина, в новом законе есть и минусы.
«Управлять транспортным средством без полиса нельзя, а соблазн поехать на своей машине после постановки на учёт велик. И тут мы получаем водителей, которые будут управлять автомобилем без полиса ОСАГО», – сказал эксперт.
Как отметил собеседник издания, вся радость может быстро закончиться, если в свою первую же поездку водитель, особенно начинающий, попадёт в аварию.

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#автомобили
#водители
#машины
#осаго
#полис
#госдума
#законопроект
#депутаты
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«Белокурое чудо»: в Севастополе похоронили погибшую при атаке ВСУ Лизу Кривонос
Развожаев: убитую при ударе по Севастополю девочку похоронили на «Аллее славы»
26 июня 2024, 18:01

Фото: istockphoto/DedMityay

Двухлетняя Лиза Кривонос, которую убили боевики ВСУ американской ракетой ATACMS на пляже, похоронена на «Аллее Славы» в Севастополе, где покоятся герои спецоперации. Об этом сообщил глава региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
«Это белокурое чудо не пойдет в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает своих детей и внуков... Лизу лишили жизни, которая только началась», — говорится в публикации.

По словам губернатора, Лиза была третьим ребенком в семье. Ее братья не верят, что их сестра погибла. Чиновник добавил, что вместе с родителями Лизы скорбит весь город.

В минувшее воскресенье, 23 июня, украинские неонацисты ударили по Севастополю, унеся жизни четырех человек, включая двух детей, и ранив еще более 150 граждан.

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#спецоперация
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#дети
#смерть
#всу
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Автоюрист Славнов раскритиковал разрешение водителям покидать место ДТП
26 июня 2024, 18:01

Фото: Istockphoto / Galina Vetertsovskaya

Пояснение от Верховного суда может привести к попыткам недобросовестных водителей скрыться с места ДТП под предлогом помощи пострадавшему. Такое мнение высказал автоюрист Дмитрий Славнов.
Ранее Верховный суд разъяснил, что водитель, который после аварии отвёз пострадавшего в больницу, не имея другой возможности отправить его к врачам, а потом вернулся на место аварии, не считается виновным в нарушении статьи об оставлении места ДТП.

Однако реальная ситуация, когда участнику аварии придётся самому везти травмированного в больницу, возможна лишь в местности с ограниченными возможностями скорой помощи, считает эксперт.
«Если произошло серьёзное ДТП, то мы вызываем сотрудников дорожно-патрульной службы и скорую помощь. Причём скорая у нас в приоритете, поскольку только медики обладают знаниями о том, как перевозить тяжёлого пострадавшего человека. У них для этого есть носилки, искусственная вентиляция лёгких, жгуты, шины и так далее. Опять же, скорая с маяками доедет до больницы куда быстрее, чем автовладелец», – сказал Славнов Общественной Службе Новостей.
По его мнению, нечестные автовладельцы попытаются воспользоваться послаблением. К тому же, отметил Славнов, что неквалифицированный водитель, пытаясь отвезти пострадавшего в больницу, может причинить ему ещё больший вред. Поэтому в большинстве случаев лучше дожидаться скорой.

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#скорая помощь
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В Шатуре прошла массовая утренняя зарядка для участников «Активное долголетие»
26 июня 2024, 17:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Активные долголеты из Шатуры приняли участие в массовой утренней зарядке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Зарядку провели в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Участие в мероприятии приняли свыше 70 долголетов округа.

«Люди старшего поколения приняли участие в шахматном и шашечном турнирах, занятиях по гимнастике и скандинавской ходьбе. Для участников был проведён комплекс спортивных упражнений, который подготовил мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, победитель и призёр международных и всероссийских соревнований Сергей Жуков.Также желающие могли поиграть в настольный теннис, петанк и дартс», — рассказали в пресс-службе.

Депутат Совета депутатов Александр Гуреев торжественно вручил дипломы и подарки победителям шахматно-шашечного турнира. После этого состоялся праздничный концерт, который исполнили творческие коллективы округа. Этот концерт стал ярким завершением спортивного дня.

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#активное долголетие
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