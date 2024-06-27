В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц

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Ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц предложил заместитель главы Следственного комитета России Александр Федоров. Как сообщает ТАСС, он заявил об этом во время сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание», проходящей в рамках Петербургского международного юридического форума.
Замглавы СК РФ обратил внимание, что в других странах для юридических лиц существует много уголовных наказаний, которые весьма эффективны. По мнению Федорова, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас актуален.
Он отметил, что в других странах к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции. Это может быть ограничение деятельности на определенный срок, запрет на занятие определенными видами деятельности, а также запрет на получение заказов и ликвидация юрлица.
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