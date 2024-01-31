Германия подняла истребители из-за российского военного самолета

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Ведомства Военно-воздушных сил Германии (ВВС) объявили о поднятии истребителей Eurofighter в связи с появлением российского военного самолета в международном воздушном пространстве около острова Рюген без сигнала транспондера. Об этом сообщается в заявлении ВВС, опубликованном в социальной сети X.
Министерство обороны России ранее неоднократно утверждало, что все полеты воздушных сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Они также подчеркивали, что экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями, включая Тихий океан.
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Артем Кузьмин