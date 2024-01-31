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Германия подняла истребители из-за российского военного самолета

ВВС ФРГ подняли истребители из-за военного самолета России у острова Рюген
31 января 2024, 00:56
Фото: iStock/KuntalSaha

Фото: iStock/KuntalSaha

Ведомства Военно-воздушных сил Германии (ВВС) объявили о поднятии истребителей Eurofighter в связи с появлением российского военного самолета в международном воздушном пространстве около острова Рюген без сигнала транспондера. Об этом сообщается в заявлении ВВС, опубликованном в социальной сети X.

Согласно информации из Германии, истребители были отправлены с авиабазы Лааге в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Они сопровождали российский самолет в течение короткого периода, после чего тот изменил курс и вернулся на восток.

Министерство обороны России ранее неоднократно утверждало, что все полеты воздушных сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Они также подчеркивали, что экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями, включая Тихий океан.

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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Fox: республиканцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
31 января 2024, 01:57

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира членом Палаты представителей от Республиканской партии Клодией Тенни из штата Нью-Йорк, сообщает Fox News.
Она выдвинула его за участие в подписании «Авраамовых соглашений», которые сыграли ключевую роль в нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами.

Тенни считает, что усилия Трампа в этом направлении были «беспрецедентными и до сих пор не получили должного признания» от Нобелевского комитета.

Это не первый случай номинации Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в подписании «Авраамовых соглашений». Несмотря на несколько предыдущих номинаций, экс-президенту США до сих пор не была присуждена эта высокая награда.

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Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's
CNBC: миллиардер Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's
31 января 2024, 01:35

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев потерпел поражение в гражданском суде по делу против аукционного дома Sotheby’s, в котором он обвинял компанию в том, что та содействовала завышению цен на произведения искусства, приобретенные им ранее, сообщает CNBC.
Российский миллиардер проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял Sotheby’s в помощи арт-дилеру в мошенничестве по отношению к нему. Присяжные приняли решение в пользу Sotheby’s по всем пунктам, предъявленным Рыболовлевым в гражданском иске. Дело касалось покупок, превышающих сто миллионов долларов, которые Рыболовлев осуществил через посредника по приобретению произведений искусства Ива Бувье.

Уже в 2018 году Рыболовлев подал иск против Sotheby’s, обвиняя аукционный дом в причастности к махинациям с ценами на искусство. Этот иск был связан с долгосрочным конфликтом миллиардера с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который содействовал Рыболовлеву в приобретении 38 произведений известных художников.

Иск утверждал, что Sotheby’s знал реальные цены на некоторые работы и участвовал в почти трети всех сделок по их продаже. Рыболовлев также утверждал, что Sotheby’s оказал существенную поддержку Бувье при покупке им 15 произведений искусства, за которые он заплатил более миллиарда долларов, что на сотни миллионов превышает сумму, выплаченную Бувье.

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#дом
#цены
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В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации
Правительство Украины внесло в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации
31 января 2024, 01:19

Фото: iStock/krblokhin

Правительство Украины представило новый законопроект о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду. Министерство обороны страны опубликовало список ключевых изменений в своем Telegram-канале, подчеркивая, что главная цель документ - установление прозрачных правил мобилизационного процесса и регулирование прав военнослужащих и военнообязанных.
Согласно заявлению министерства, законопроект конкретизирует срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность этого срока не указывается.

Инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев предусмотрена отсрочка от мобилизации на два месяца с целью решения личных вопросов и подготовки к службе.

В рамках нововведений военнообязанные получат возможность удаленного обновления своих данных в реестрах военкоматов с использованием онлайн-системы «Оберег». Теперь украинским мужчинам разрешено переезжать без разрешения военкомата.

Также предусмотрен обязательный ежегодный отпуск для военнослужащих продолжительностью 15 календарных дней, а минимальный размер денежного обеспечения установлен на уровне 20 тысяч гривен (528 долларов).

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отметил, что ведомство разработало новую редакцию законопроекта о мобилизации, учтя все замечания, поступившие после представления документа в Раду в конце 2023 года.

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#законопроект
#онлайн
#отсрочка
#минобороны
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Ввоз кормов с итальянского предприятия Hill's в Россию приостановили
Россельхознадзор приостановил ввоз кормов с итальянского предприятия Hill's в РФ
30 января 2024, 23:36

Фото: iStock/TatyanaGl

Ввоз кормов для домашних животных из итальянского предприятия компании Hill’s в Россию приостановят с 6 февраля. Причиной этого решения стала поставка продукции низкого качества, как сообщили на сайте Россельхознадзора.
Инспекция, проведенная в ноябре 2023 года, выявила нарушения как со стороны предприятия в Италии, так и со стороны производителей.

По результатам проверки обнаружены следующие нарушения: отсутствие лабораторного контроля за соответствием компонентов, указанных в маркировке, недостаточная термическая обработка сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие необходимой информации и документов о происхождении сырья.

Россельхознадзор отмечает, что поставки с нидерландского завода той же компании были приостановлены с августа прошлого года. Тогда было выявлено введение в заблуждение потребителей: в составе корма для кошек были обнаружены ДНК растительных компонентов, таких как горох, соя и рапс, которые не были заявлены на упаковке. Это свидетельствует о замене мясных ингредиентов на растительные с целью снижения затрат на производство.

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#рф
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В Минцифры заявили о скором восстановлении доступа к сайтам в зоне .RU
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU восстановят в ближайшее время
30 января 2024, 23:17

Фото: iStock/Sashkinw

В ближайшее время будет восстановлен доступ к сайтам в зоне .RU, сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.
Отмечается, что проблемы с доступом к ресурсам в зоне .RU вызваны техническим сбоем, касающимся глобальной инфраструктуры DNSSEC. Координационный центр доменов .RU/.РФ подтвердил вечером 30 января, что работает над устранением неполадок, которые привели к отключению российского интернета.

Одновременно компании «Билайн» и «Мегафон» уведомили о стабильной работе своих сетей, отметив, что причина сбоя лежит за пределами их ответственности.

Портал «Хабр» ранее сообщил о масштабном сбое, заявленном крупнейшими операторами мобильной связи в России. Отмечается, что нарушение связано с поломкой DNSSEC — дополнительного уровня безопасности системы доменных имен, предназначенного для защиты пользователей в сети Интернет.

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Юго-Восточная хорда соединит Варшавское и Симферопольское шоссе в III квартале этого года
30 января 2024, 22:48

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Движение по новой автомагистрали – Юго-Восточной хорде от МКАД до Варшавского шоссе – откроют в III квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, специалисты которого проверили ход строительства.
«Протяжённость объекта – 3,5 км. Будет построен участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до транспортной развязки с трассой М-2 «Крым». Также возведут мост по основному ходу ЮВХ на пересечении с рекой Битца. На этом этапе будут построены подъезд к кладбищу в посёлке Битца, подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный пешеходный переход в районе ЖК «Южная Битца», – рассказали в ведомстве.
Ещё один новый участок дороги соединит трассу М-2 «Крым» и Варшавское шоссе.

Сегодня строительная готовность объекта – 45%.

Строительство ЮВХ на территории Подмосковья от МКАД до Варшавского шоссе проводится в три этапа, которые реализуют одновременно. Участок от МКАД до Симферопольского шоссе соединит восьмиполосная автомагистраль. А между Симферопольским и Варшавским шоссе построят по три полосы в каждую сторону.

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#подмосковье
#московская область
#дорога
#строительство
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На выставке «Россия» состоялось торжественное открытие Съезда «Движения первых»
30 января 2024, 21:34

Фото: iStock/OxAvdeenko

На форуме-выставке «Россия» провели торжественную церемонию открытия Съезда «Движение первых» , об этом сообщили в пресс-службе общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых».
Церемония состоялась во вторник 30 января в павильоне №57, в лектории общества «Знание». Мероприятие посетили представители движения из всех 89 регионов нашей огромной Родины. Коллективно участники церемонии подвели итоги 2023 года.

«Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет. Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт Движение Первых, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — заявил Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

В рамках Съезда участники «Движения первых» встретились с заместителем Руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи) Ксенией Разуваевой. Разговор спикеров с собравшимися состоялся в павильоне №55, где они вместе обсудили дальнейшую работу организации и построили планы на 2024 год.

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#церемония
#вднх
#сергей кириенко
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В Координационном центре доменов «Ru» заявили, что сбой связан с DNSSEC
30 января 2024, 20:57

Фото: iStock/Sashkinw

Сбой в работе российских интернет ресурсов произошёл из-за проблем у глобальной инфраструктуры DNSSEC, об этом сообщили на официальном сайте Координационном центре доменов «Ru».
«Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщает о том, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению всех ресурсов, которые имеют проблемы с доступом.

Напомним, ранее россияне пожаловались на массовый сбой в работе интернета. Трудности возникли при попытке зайти в приложения самых крупных онлайн-банков, операторов мобильной связи, а также маркетплейсов.

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#интернет
#россияне
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МосОблЕИРЦ скорректировал плату за отопление в январских квитанциях
30 января 2024, 20:13

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

МосОблЕИРЦ по поручению управляющих и ресурсоснабжающей организации скорректировал плату за отопление жильцам многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учёта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В январе начисления за отопление могут быть рассчитаны с учётом доначислений за декабрь 2023 года, если в декабре в связи ранним выпуском квитанций плата за тепло была начислена за неполный месяц или на основании данных за ноябрь. Сумма доначислений отразится в январских квитанциях в графе «Начислено по тарифу», – говорится в сообщении.
В графе «Перерасчёт» корректировка не отразится, так как выполнена за текущий период, отметили в министерстве.

Получить всю справочную информацию можно по телефону 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8 до 22 часов.

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