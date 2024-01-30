«Летающий хлам»: На Украине остались недовольны австралийскими истребителями F/A-18

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Украинская армия отказалась от получения списанных австралийских истребителей F/A-18, назвав их летающим хламом, об этом пишет Australian Financial Review со ссылкой на источник.
«Мы не хотим ваш летающий хлам», — заявил один из высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил Украины в ходе прошлогодней встречи с австралийцами.
По словам собеседника газеты, этот прецедент, фактически, остановил сделку по передаче военной технике, которая должна была состояться между Киевом и Канберрой. Как сообщила австралийская сторона, если бы не эти слова украинского офицера, то бойцы Вооружённых сил Украины летали бы на австралийских истребителях уже сейчас.
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