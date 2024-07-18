Гидролог Болгов сравнил чистоту Москвы-реки и Сены

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Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН гидролог Михаил Болгов заявил, что Москва-река чище парижской Сены, поскольку первая является источником водоснабжения.
Он пояснил, что в черте города Москва-река грязнее, чем за его пределами.
Вместе с тем, специалист всё же подчеркнул, что без соответствующих анализов точных выводов и сравнений о чистоте рек делать нельзя.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований.
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Вместе с тем, специалист всё же подчеркнул, что без соответствующих анализов точных выводов и сравнений о чистоте рек делать нельзя.
«Москва-река, так как является источником водоснабжения, гораздо чище Сены, но в черте города поступает большое количество сточных вод, которые чистятся плохо, качество воды становится хуже. Чёткий ответ, конечно, я дать не могу. Передо мной нет анализов Сены и Москвы, раньше видел грязную воду и там, и там», — пояснил в беседе с NEWS.ru Болгов.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований.
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Мелисса Тимофеева