Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать безопасность воды перед Олимпиадой

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Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований. Об этом сообщает France 24. Вместе с ней в реку нырнул глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, говорится в сообщении.
Идальго в коротком гидрокостюме и без шапочки, собрав волосы в хвост, спустилась в реку по понтону в окружении спортсменов и зевак. Ее купание было встречено аплодисментами прессы и прохожих.
Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также искупалась в парижской реке Сена за две недели до начала Олимпийских игр. Таким образом она попыталась подтвердить безопасность воды реки для проведения соревнований по плаванию. Она ранее неоднократно обещала это сделать, чтобы опровергнуть слухи о чрезмерной загрязненности воды в Сене.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также искупалась в парижской реке Сена за две недели до начала Олимпийских игр. Таким образом она попыталась подтвердить безопасность воды реки для проведения соревнований по плаванию. Она ранее неоднократно обещала это сделать, чтобы опровергнуть слухи о чрезмерной загрязненности воды в Сене.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Данил Пономарев