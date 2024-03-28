GIE: Запасы газа в Европе к концу отопительного сезона составят рекордные 58%

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Евросоюз может завершить сезон отбора газа новым рекордом по его запасам в хранилищах, следует из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE), на которые ссылается РБК.
По данным на конец газовых суток 24 марта, европейские подземные хранилища заполнены на 59,18%, с порядка 65,62 млрд куб. м газа. Такой показатель является максимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года и на 17,6% выше среднего уровня за последние пять лет. При сохранении текущих темпов отбора к концу марта он достигнет рекордных 58,2%, подсчитало издание. Прежний рекорд ЕС установил в 2023 году, когда в конце марта хранилища были заполнены на 55,84% (около 61 млрд куб. м газа).
Отмечается, что такие показатели превзошли прогнозы самого Евросоюза.
Пока ПХГ в ЕС продолжают работать в режиме нетто-отбора — за сутки в них закачивается меньше газа, чем выбирается.
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Отмечается, что такие показатели превзошли прогнозы самого Евросоюза.
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Ювелина Бернст