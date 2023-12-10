Гинцбург рассказал, когда обновлённая вакцина «Спутник Лайт» поступит в регионы РФ

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Министерство здравоохранения РФ согласовало обновление состава вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что все изменения состава внесены в инструкцию к вакцине.
В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Гинцбург.
Ранее Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V» больше не защищает от коронавируса. Это связано с появлением новых штаммов заболевания.
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В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Гинцбург.
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Анастасия Чинкова