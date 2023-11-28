Онищенко призвал не расслабляться из-за коронавируса

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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что несмотря на то, что коронавирус сейчас утратил свою уникальность и практически стал одним из рядовых вирусных заболеваний расслабляться нельзя.
«Расслабляться не надо, от гриппа надо прививаться. И это не потому, что гриппозная вакцина защищает от коронавируса, а потому, что грипп может утяжелить протекание заболеванием коронавирусом. Если у вас в семье дети и пожилые, на вас налагается особая ответственность. Не гнушайтесь и надевайте маску», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.Читайте также:
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