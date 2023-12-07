Mash: Дефицит вакцин в российских регионах связан с мигрантами и беженцами

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Дефицит вакцин в 12 российских регионах в основном возник из-за притока трудовых мигрантов из СНГ и беженцев с Украины.
Мигранты и беженцы не попали в национальный календарь профилактических прививок. Mash пишет, что только за первые три месяца 2023 года в Россию приехало 1,3 млн человек из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран СНГ. Украинских беженцев в разы меньше — два млн за весь год.
Большинство из приехавших не прошли вакцинацию от кори и коклюша, из-за чего болезни начали распространяться по всей стране. Ранее Минздрав республики Коми сообщил, что в больницах нет препаратов от кори и коклюша. Из-за этого детям перестали делать прививки.
Ранее сообщалось, что в РФ с января по сентябрь 2023 года зарегистрировали 4,9 тысяч случаев кори среди несовершеннолетних.
Данные показатели в 262 раза превышают показатели 2022 года. Тогда зафиксировали 19 случаев.
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Большинство из приехавших не прошли вакцинацию от кори и коклюша, из-за чего болезни начали распространяться по всей стране. Ранее Минздрав республики Коми сообщил, что в больницах нет препаратов от кори и коклюша. Из-за этого детям перестали делать прививки.
Данные показатели в 262 раза превышают показатели 2022 года. Тогда зафиксировали 19 случаев.
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Мария Фирсова