Гладков: в Самарскую и Астраханскую области выезжают 690 белгородских детей

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сегодня 150 детей из региона выезжают в Астраханскую область, еще 540 — в Самарскую область. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил благодарность всем, кто откликнулся и согласился помочь детям временно обрести безопасное место. Отмечается, что срок, на который примут детей, составляет три недели.
Гладков подчеркнул, что, если обстановка не поменяется в лучшую сторону, то власти будут предлагать родителям и просить глав регионов, которые принимают детей, оставить их до конца учебного года. По словам губернатора, предварительная договоренность есть.
Ранее сообщалось, что Петербург примет около 800 детей из Белгородской области, которым уже подготовлены места для проживания и обучения.
Напомним, данное решение было принято в связи с обстрелами региона со стороны Украины, о чем ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также отметил, что более десяти регионов России выразили готовность принять детей из Белгородской области.
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Гладков подчеркнул, что, если обстановка не поменяется в лучшую сторону, то власти будут предлагать родителям и просить глав регионов, которые принимают детей, оставить их до конца учебного года. По словам губернатора, предварительная договоренность есть.
Напомним, данное решение было принято в связи с обстрелами региона со стороны Украины, о чем ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также отметил, что более десяти регионов России выразили готовность принять детей из Белгородской области.
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Екатерина Коршунова