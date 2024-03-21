В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»

Фото: iStock/dk_photos
Два многоэтажных дома и «Белгород Арена» повреждены во время утреннего обстрела ВСУ Белгорода. Такие данные приводит Shot.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Белгородской областью системы противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных с украинской стороны. Накануне Вооруженные силы Украины также обстреляли Белгород — один человек погиб, еще один пострадал.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили в Харькове военных ГУР Украины, атаковавших Белгород
Стало известно, откуда ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО Vampire
«Плохо охраняется»: Баранец о попытках украинских ДРГ прорваться в Белгород
Элина Позднякова