МО РФ сообщило об уничтожении 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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