Глава АИДТ Ветров призвал оборудовать тревожными кнопками все дома престарелых

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Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости оборудования всех домов престарелых с пожилыми людьми тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.
Он пояснил, что нередки случаи нарушений правил техники безопасности в таких учреждений, из-за чего пожилые люди получают увечья и травмы.
До этого сообщалось, что в честь Дня старшего поколения в Москве прошёл «Добрый маркет», где представили более тысячи изделий ручной работы, созданных участниками «Московского долголетия».
Ранее в центре «Активного долголетия» на базе Дома культуры «Евсеевский» состоялось чаепитие для пожилых людей, организованное «Молодой гвардией Единой России» в рамках акции «Забота рядом».
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«В этой связи прошу рассмотреть возможность внедрения и последующего обязательного оборудования всех жилых помещений, где пребывают пожилые граждане, системами круглосуточного наблюдения и тревожными кнопками», — приводит RT соответствующее обращение Ветрова на имя главы Минтруда России Антона Котякова.
До этого сообщалось, что в честь Дня старшего поколения в Москве прошёл «Добрый маркет», где представили более тысячи изделий ручной работы, созданных участниками «Московского долголетия».
«На прошедшем форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» эксперты озвучили тренд, который говорит о том, что для развития экономики важно включать в неё старшее поколение. Москвичи старшего возраста получают новые знания и навыки, имеют возможность пройти курсы переподготовки в «Серебряном университете» и развиваться в новых сферах», – приводит АГН «Москва» слова замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.
Ранее в центре «Активного долголетия» на базе Дома культуры «Евсеевский» состоялось чаепитие для пожилых людей, организованное «Молодой гвардией Единой России» в рамках акции «Забота рядом».
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Мелисса Тимофеева