В центре «Активного долголетия» поздравили активных долголетов с Днем пожилого человека

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
В центре «Активного долголетия» на базе Дома культуры «Евсеевский» состоялось чаепитие для пожилых людей, организованное «Молодой гвардией Единой России» в рамках акции «Забота рядом», сообщает пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.
За праздничным столом представители старшего поколения обсуждали важные вопросы, делились своими историями и опытом. Кроме того, они поговорили с исполняющей обязанности руководителя МГЕР Татьяной Черемушкиной о планах дальнейшего сотрудничества активистов с центром «Активного долголетия».
Затем присутствующие наслаждались народными песнями под аккомпанемент баяна.
Международный день пожилых людей напоминает обществу о важности уважения и признания заслуг старшего поколения, а также о необходимости создания инклюзивной среды, в которой пожилые люди смогут чувствовать себя ценными и активными участниками жизни.
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Затем присутствующие наслаждались народными песнями под аккомпанемент баяна.
Международный день пожилых людей напоминает обществу о важности уважения и признания заслуг старшего поколения, а также о необходимости создания инклюзивной среды, в которой пожилые люди смогут чувствовать себя ценными и активными участниками жизни.
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Дайана Хусинова