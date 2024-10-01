Подмосковные студенты поздравили людей старшего возраста с Днём пожилого человека

Фото: Министерство образования Московской области
Студенты из Балашихи и Электроуглей, двух подразделений подмосковного колледжа «Энергия», организовали мероприятие в честь Дня пожилого человека в рамках проекта «От сердца к сердцу», сообщает Министерство образования Московской области.
Студенты Балашихинского центра подготовки в сфере услуг навестили ветерана труда Марию Бубчикову, убрались к неё в квартире и подарили сладости. Таким образом молодые люди поздравили Марию, а она, в свою очередь, выразила благодарность за заботу и с удовольствием пообщалась со студентами.
В тот же день к акции присоединились студенты Электроуглинского центра строительно-логистической подготовки. Они подготовили подарки для преподавателей и сотрудников колледжа, которые на протяжении многих лет делятся своими знаниями и опытом.
Главная цель праздника — привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются пожилые люди.
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В тот же день к акции присоединились студенты Электроуглинского центра строительно-логистической подготовки. Они подготовили подарки для преподавателей и сотрудников колледжа, которые на протяжении многих лет делятся своими знаниями и опытом.
«Этот день — отличная возможность выразить любовь и уважение тем, кто вложил множество сил в наше воспитание», — отметила заместитель директора колледжа по учебной работе Ольга Исаева.Перед праздником на классных часах в колледже студентам рассказали, что День пожилого человека традиционно отмечается 1 октября, так как осень символизирует золотой период жизни, что делает эту дату особенно важной.
Главная цель праздника — привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются пожилые люди.
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Дайана Хусинова