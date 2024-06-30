Глава Дагестана Меликов завил о травле жителей региона после теракта

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После террористических актов в Махачкале и Дербенте 23 июня весь Дагестан обвиняют в радикализме. А также смешивают преступников со всеми верующими мусульманами и усматривают признаки террора в ношении никабов.
Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. В своём телеграм-канале он назвал оскорбительные комментарии так называемых «сторонних наблюдателей» в адрес дагестанцев самой настоящей травлей, целью которой является некий опасный «социальный эксперимент», который может толкнуть республику в «тёмную бездну».
Меликов также добавил, что весь Дагестан, все верующие, которых смешивают с преступниками, не несут ответственности за экстремистов и террористов. Он подчеркнул, что гражданское общество республики здорово, народ Дагестана един как никогда и у него правильные общечеловеческие ценности.
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Александр Бойцов