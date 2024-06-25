Меликов: в Дагестане пройдет ревизия личных дел людей на руководящих должностях

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Ревизию личных дел людей на руководящих должностях в Дагестане распорядился провести глава региона Сергей Меликов. Об этом чиновник заявил в рамках сессии Народного собрания Дагестана.
«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, <…> в том числе и депутатов Народного собрания», – сказал Меликов.Распоряжение отдано после нападений, произошедших в регионе в минувшее воскресенье, 23 июня. Боевики совершили нападение на церкви и синагоги, а также обстреляли пост ДПС.
Затем они скрылись на автомобиле. Преступников ликвидировали в ходе контртеррористической операции, их личности установили. Сейчас разыскиваются пособники террористов. В Ингушетии и Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности.
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Никита Кротов