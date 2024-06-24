Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на «Крокус Сити Холл»

Фото: сайт Кремля
Глава республики Сергей Меликов заявил, что координация деятельности боевиков, которые принимали участие в терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на «Крокус Сити Холл», поскольку атака велась по нескольким локациям. Об этом Меликов сообщил на пресс-подходе.
Глава региона отметил, что обе атаки были скоординированы по целям и времени. Меликов добавил, что у террористов был прямой расчет: совершить практически одновременно несколько атак, «ввести в хаос» действия сотрудников правоохранительных органов и уйти от задержания, однако этого не случилось.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Ранее в Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Екатерина Коршунова