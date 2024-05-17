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Глава Дубны Тихомиров оценил готовность набережной Волги к пляжному сезону

17 мая 2024, 20:12
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил готовность набережной реки Волги к пляжному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С наступлением весны набережная стала центром притяжения. Как только растаял снег, коммунальщики начали приводить в порядок это общественное пространство.

На Менделеевской набережной туалет исправен и работает. Установлен питьевой фонтанчик, его запустят 1 июня. К этому времени также должны включить душ. Тихомиров обратил внимание на состояние ротонд и балясин – визитной карточки набережной.


«Провели огромный объём работы по благоустройству, уборке, открыли зоны смотровых площадок, чтобы можно было наслаждаться видами на Волгу. Сейчас в приоритете – подготовка к пляжному сезону. Здесь точно есть ещё чем заняться», – отметил Тихомиров.
По словам главы наукограда, он поставил задачу сотрудникам парков исправить ошибки, чтобы прогулки по набережной оставляли только приятные воспоминания.

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#московская область
В Подмосковье для благоустройства отобрали более 50 территорий
17 мая 2024, 20:29

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Для проведения благоустройства в 2025 году в Московской области отобрали более 50 общественных пространств. Отбор проходил по итогам всероссийского онлайн-голосования, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«В этом году за объекты для благоустройства проголосовали около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекорд за все четыре года проведения всероссийского голосования. Из предложенных для выбора 220 объектов в результате было отобрано 53. Работы планируем начать в следующем году», – пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как заявили и в министерстве, в числе выбранных пространств - 34 cквера и 19 крупных общественных территорий.

Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля этого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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Озвучен основной признак того, что человек попал в секту
Сектовед Дворкиным: У человека в корне меняется характер
17 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/Ruslan Grechka

Исследователь современного сектантства, доктор философии, профессор ПСТГУ Александр Дворкин заявил, что признаком того, что человек попал в секту, является коренное изменение его поведения, а также характера.
Он подчеркнул, что от влюблённости, когда поведение человека тоже сильно изменяется, нахождение в секте отличается именно тем, что в первом случае может измениться поведение, но основные черты характера остаются прежними, а вот во втором случае происходят кардинальные изменения личности.

«Человек резко меняется и в каких-то ситуациях начинает вести себя достаточно неестественно или иррационально. Иногда бывает, что человек меняется тотально, а иногда в каких-то вещах он вроде продолжает себя вести разумно, а в других совершенно утрачивает какой-либо здравый смысл. У него появляется много новых знакомых, он разрывает связи со своим обычным окружением», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Дворкин.

Кроме этого, к признакам попадания в секту специалист отнёс и то, что человек может крайне болезненно относится к любой критике в адрес своего нового увлечения.

Ранее сообщалось, что в 2023 году за помощью из-за никотиновой зависимости обратилось более 16 тысяч человек. Кроме этого, по всей Московской области проводятся профилактические лекции и беседы со школьниками и студентами, а также публикации в СМИ, круглые столы и неформальные встречи.

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#человек
#опасность
#общество
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16 пилотов с инвалидностью стали участниками автопробега «Дорогами Победы»
17 мая 2024, 19:53

Фото: пресс-служба МИСК МО

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела автопробег «Дорогами Победы», посвящённый Дню Победы. Маршрут пролегал через города воинской славы Подмосковья – Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск и Дмитров, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Участниками автопробега стали 16 пилотов с инвалидностью из разных городов Московской области. Суммарно они проехали около 300 км. Активисты организации вместе с подмосковной молодёжью и юнармейцами участвовали в митингах, концертной программе, возлагали цветы к военным мемориалам. Автопробег объединил людей с разными судьбами. Среди них были военные, участники спецоперации, паралимпийцы, члены Общественной палаты Подмосковья, регионального штаба ОНФ и депутаты.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Организация «Колесница» проводит большую и важную работу. Более 10 лет она защищает права инвалидов-колясочников в Подмосковье, делает их жизнь комфортнее, помогает с реабилитацией, оказывает моральную поддержку, проводит интересные мероприятия. Помимо этого, она берёт под опеку участников СВО с инвалидностью», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Она добавила, что патриотический автопробег «Дорогами Победы» проходит в Подмосковье уже во второй раз. Министр поблагодарила всех за участие в мероприятии и за поддержку таких важных проектов, особенно подмосковную молодёжь.
Фото: пресс-служба МИСК МО

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#екатерина швелидзе
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#подмосковье
#московская область
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Назван очень простой способ справиться со стрессом на экзаменах
Психолог Наумова рекомендовала расслабить мышцы для борьбы со стрессом
17 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/LuckyBusiness

Детский психолог Наталья Наумова рекомендовала для борьбы со стрессом во время экзаменов расслабить мышцы рук и ног.
Это, по её словам, поможет не только успокоиться, но и поспособствует стимулированию памяти и улучшению работы мозга.

«Чтобы лучше работал мозг во время экзамена, быть внимательным, была хорошая память, нужно работать мышцами. Напрягаем и расслабляем все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации. Если есть возможность выйти, можно похлопать себя по рукам и ногам, немного подвигаться, чтобы стать активнее. Самое главное — мыслить позитивно, и всё получится», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, как помочь справиться подростку с трудным моральным состоянием.

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#психолог
#память
#экзамены
#подростки
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В Молодёжном установят хоккейную площадку
17 мая 2024, 18:23

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Многофункциональную хоккейную площадку планируется установить в подмосковном посёлке Молодёжный, подряд приобретение и монтаж спортивного объекта администрация муниципалитета выставила на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить основание, приобрести всё необходимое оборудование, обустроить резиновое покрытие и установить хоккейную площадку, а также уличное освещение на объекте», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 15 миллионов 328 тысяч 760 рублей, заявки принимаются до 3 июня. Завершить обустройство хоккейной площадки нужно будет в августе текущего года. Проект финансируется из бюджета городского округа.

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#московская область
#подмосковье
#строительство
#хоккей
#комитет по конкуретной политике мо
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Россияне стали покупать больше купальников в этом году
17 мая 2024, 18:13

Фото: iStock/Igishevamaria

Пресс-служба аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил, что с 1 апреля по 12 мая этого года спрос на купальники среди россиян вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
При этом отмечается рост спроса и на другие пляжные товары. Так, солнцезащитные очки стали покупать чаще на 31%, крем от загара – на 17%, бейсболки – на 12%.

«В частности, высокий объём турпотока поднял объём покупок солнцезащитных очков в Краснодарском крае на 74%, а в Москве и Московской области (откуда прибывала большая масса отдыхающих) — на 56%», — добавили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что по сравнению с прошлым годом стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 10%. Так, в текущем году средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля.

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#пляжи
#одежда
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В Балашихе стартовали занятия Школы начинающего предпринимателя
17 мая 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Школа начинающего предпринимателя, рассчитанная на молодых людей 16-18 лет, открылась в Балашихе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В этом году на обучение «поступили» около 40 человек. Это студенты, старшеклассники, самозанятые и те, кто планирует начать свой бизнес. Лекции для них будут читать эксперты в различных областях, бизнес-тренеры и действующие предприниматели», — говорится в сообщении.
На первом занятии для слушателей школы провели сессию знакомства и тестирование на определение предпринимательских навыков. Всего в программу входит четыре занятия. А завершается она защитой бизнес-проектов.

Школа начинающего предпринимателя организуют на базе Балашихинской торгово-промышленной палаты, она проводится ежегодно и в этом году открылась уже в девятый раз.

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#мининвест мо
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Аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве
Level Group: Спрос на малогабаритки после запрета их строительства вырастет
17 мая 2024, 17:58

Фото: iStock/Madhourse

Аналитики Level Group объяснили, что после запрета Москомэкспертизы строить малогабаритное жильё в столице спрос на него лишь вырастет.
«Малогабаритные квартиры — наиболее популярный формат жилья у покупателей новостроек. За последний год средняя площадь квартир, которые москвичи приобретают в новостройках, составила 41,8 кв. м. в комфорт-классе и около 57 кв. м. — в бизнес-классе», — предположили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее стало известно, что наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже. Уточнялось, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей. Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.

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#новостройки
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В России планируют в 11-й раз провести акцию «Дети вместо цветов»
17 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Anna Sadovskaia

Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» планируется провести в России в начале учебного года, акция будет проводится уже в одиннадцатый раз, принять в ней участие сможет любой желающий, сообщает пресс-служба организатора акции — благотворительного фонда «Алёша».
Суть акции состоит в том, чтобы вместо покупки букетов на 1 сентября передать часть денег на лечение тяжелобольных детей.

«Решение об участии в акции обсуждает родительский комитет с родителями всех детей класса. Если класс присоединяется к акции, тогда комитет собирает добровольные пожертвования, причём каждый жертвует столько, сколько считает нужным. Часть этих денег идёт на покупку букета для учителя, а остальные переводятся в фонд «Алёша» на лечение ребёнка с самым срочным сбором», — говорится в сообщении.
После акции фонд представит всю документацию о полученных и потраченных средствах. Более подробную информацию можно прочесть на сайте благотворительного фонда.

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Стало известно, насколько работникам важно участие компании в благотворительности
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#благотворительность
#россия
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