Глава Дубны Тихомиров оценил готовность набережной Волги к пляжному сезону

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил готовность набережной реки Волги к пляжному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С наступлением весны набережная стала центром притяжения. Как только растаял снег, коммунальщики начали приводить в порядок это общественное пространство.
На Менделеевской набережной туалет исправен и работает. Установлен питьевой фонтанчик, его запустят 1 июня. К этому времени также должны включить душ. Тихомиров обратил внимание на состояние ротонд и балясин – визитной карточки набережной.
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На Менделеевской набережной туалет исправен и работает. Установлен питьевой фонтанчик, его запустят 1 июня. К этому времени также должны включить душ. Тихомиров обратил внимание на состояние ротонд и балясин – визитной карточки набережной.
«Провели огромный объём работы по благоустройству, уборке, открыли зоны смотровых площадок, чтобы можно было наслаждаться видами на Волгу. Сейчас в приоритете – подготовка к пляжному сезону. Здесь точно есть ещё чем заняться», – отметил Тихомиров.По словам главы наукограда, он поставил задачу сотрудникам парков исправить ошибки, чтобы прогулки по набережной оставляли только приятные воспоминания.
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Лора Луганская