Глава Дубны Тихомиров проведет выездную администрацию с жителями

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Выездная администрация пройдёт в Дубне 22 мая. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
22 мая вместе с командой Глава Дубны Максим Тихомиров проведет встречу с жителями в формате выездной администрации на дворовой территории домов по улице Энтузиастов.
Также на встрече поднимут вопросы об реализации проекта «Дубненская кругосветка», благоустройстве лесопарковой зоны вблизи улицы Лесная и пешеходной зоны им. П.А. Журавлева, реконструкции городских очистных сооружений и предстоящем отключении горячей воды, связанном с капитальным ремонтом участка теплосетей.
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«Место встречи выбрано неслучайно. Этот двор в этом году подлежит благоустройству. Жители расскажут, как они видят развитие своего района, каких изменений хотят в первую очередь», — подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.
Также на встрече поднимут вопросы об реализации проекта «Дубненская кругосветка», благоустройстве лесопарковой зоны вблизи улицы Лесная и пешеходной зоны им. П.А. Журавлева, реконструкции городских очистных сооружений и предстоящем отключении горячей воды, связанном с капитальным ремонтом участка теплосетей.
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Мира Полтева