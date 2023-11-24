Глава городского округа Пушкинский проверил готовность парков к зиме

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверило готовность общественных территории муниципалитета к зимнему периоду. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Парки проверяли вместе с представителями муниципальной администрации, дирекцией парков и советом парка. Оценивали в первую очередь наличие специализированной техники и реагентов для борьбы со снегом, а также оформление городского парка в Пушкино.
Также глава горокруга пообщался с местными жителями и обсудил зимние украшения. Дети рассказали о своих впечатлениях, поделились мнением.
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Также глава горокруга пообщался с местными жителями и обсудил зимние украшения. Дети рассказали о своих впечатлениях, поделились мнением.
«Зимой, в рамках реализации проекта “Культура малой Родины” Единой России, запланировано большое количество активностей, мероприятий на свежем воздухе. Осталось дождаться самого волшебного месяца в году», — написал он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова