Глава Химок Волошин поздравил с последним звонком выпускников лицея

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин приехал на последний звонок к выпускникам лицея №15. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в этом году школу покидают 50 одиннадцатиклассников.
«Молодые, красивые, перспективные, вы – будущее региона и страны. Уверен, что воспоминания о первой пятёрке, любимых учителях, настоящей искренней дружбе вы пронесёте через всю жизнь. Удачи на экзаменах!», – напутствовал выпускников Волошин.Как отметили в администрации, около 20 выпускников лицея – победители и призёры всероссийских школьных олимпиад регионального и заключительного этапов. А всего за текущий учебный год успеха на олимпиадах добились более 340 лицеистов.
Лицей входит в число лучших школ региона по итогам рейтинга конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». На базе школы запущены уникальные образовательные проекты.
Выпускники уже приступили к сдаче ЕГЭ. 23 мая прошли экзамены по выбору – по химии, литературе и географии.
«Двое ребят уже сдали госэкзамены досрочно. В их копилке – золотая и серебряная медали. Гордимся нашими выпускниками», – поделилась директор лицея Светлана Моисеенко.Аттестация завершится 11 июня. Всего в Химках в этом году со школой прощаются почти 1,2 тыс. одиннадцатиклассников.
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