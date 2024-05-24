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Глава Химок Волошин поздравил с последним звонком выпускников лицея

24 мая 2024, 18:25
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин приехал на последний звонок к выпускникам лицея №15. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в этом году школу покидают 50 одиннадцатиклассников.
«Молодые, красивые, перспективные, вы – будущее региона и страны. Уверен, что воспоминания о первой пятёрке, любимых учителях, настоящей искренней дружбе вы пронесёте через всю жизнь. Удачи на экзаменах!», – напутствовал выпускников Волошин.
Как отметили в администрации, около 20 выпускников лицея – победители и призёры всероссийских школьных олимпиад регионального и заключительного этапов. А всего за текущий учебный год успеха на олимпиадах добились более 340 лицеистов.



Лицей входит в число лучших школ региона по итогам рейтинга конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». На базе школы запущены уникальные образовательные проекты.

Выпускники уже приступили к сдаче ЕГЭ. 23 мая прошли экзамены по выбору – по химии, литературе и географии.
«Двое ребят уже сдали госэкзамены досрочно. В их копилке – золотая и серебряная медали. Гордимся нашими выпускниками», – поделилась директор лицея Светлана Моисеенко.
Аттестация завершится 11 июня. Всего в Химках в этом году со школой прощаются почти 1,2 тыс. одиннадцатиклассников.

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Выставка «Человек и море» в Щёлкове продолжит работу до середины июня
24 мая 2024, 17:14

Фото: Щёлковский историко-художественный музей

Выставка «Человек и море» в Щелковском историко-художественном музее продолжает принимать гостей. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Идея проекта — информирование общества об экологических проблемах и защита морских обитателей. Главная задача — показать людям, что необходимо изменить свои потребительские привычки, чтобы избежать экологического кризиса, вызванного загрязнением природы.
Для выставки отобрали 28 авторов высокого художественного уровня из 17 стран мира. Основу выставки «Человек и море» составил проект «Blue Rocker», впервые показанный на пятом Международном фестивале в Екатеринбурге в 2019 году. Blue — в значении «морской» и Rocker — основной инструмент, который используют художники, работающие в технике меццо-тинто (процесс создания гравюр на металле, относящийся к группе техник глубокой печати).



Фото: Щёлковский историко-художественный музей



«Подсчитано, что каждый год в морскую акваторию попадает до 13 миллионов тонн пластика. Угрозу для мирового океана представляют также бытовые отходы, продукты химической промышленности и жизнедеятельности человека. Твердый мусор в воде постепенно формируется в гигантские, жуткие острова, уничтожая экосистему, складывающуюся миллионы лет. Всё это становится причиной гибели морских животных, птиц, растений. Что, как не искусство может лучше всяких слов поведать людям об этих бедах!» — рассказали организаторы проекта.

Фото: Щёлковский историко-художественный музей

Художники из разных уголков планеты создали гравюры в редкой технике меццо-тинто на офортной бумаге Hahnemuhle 300g/m2.

Фото: Щёлковский историко-художественный музей

«Посетили выставку всем классом с родителями. Мы все: и взрослые, и дети — приятно удивлены и впечатлены», — поделились эмоциями щёлковские школьники.

В Щёлковском историко-художественном музее проект дополнили рисунками разных лет с морской стихией художницы-гравёра, куратора выставки Марины Лазаревой. Все её рисунки — результаты путешествий по Крыму, Черногории и Греции.

«Великолепная встреча с искусством и мастерами уникальной техники гравюры», — делятся впечатлениями посетители.


Фото: Щёлковский историко-художественный музей

По словам организаторов, каждая выставочная картина сопровождается звуковыми эффектами: шумом волн, голосом чаек, что позволяет ещё более глубоко почувствовать атмосферу моря.

На сегодняшний день выставку посетили более 1900 человек.

«Прекрасные работы, заставляющие задуматься о нашем будущем. Будущее планеты зависит от нас!» — рассказали о своих эмоциях студенты щёлковского колледжа.

Выставка будет работать до 15 июня.

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Дмитрий Волошин анонсировал модернизацию системы водоснабжения ЖК «Новогорск Парк»
24 мая 2024, 17:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В жилом комплексе «Новогорск Парк» наладили подачу воды. Завтра стартует масштабная модернизация системы водоснабжения. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин во время работы выездной администрации в школе №14 в Новых Химках.
В числе тех, кто обратился к главе, были жители ЖК «Новогорск Парк». Ранее там были перебои с подачей воды, вызванные ошибками застройщика при проектировании системы водоснабжения.
«Создали штаб, провели работы, позволившие нам наладить подачу воды. Но это временная мера. Завтра приступаем к масштабным работам по модернизации системы водоснабжения. Построим отдельный водорегулирующий узел, который обеспечит нормативные параметры водоснабжения на всех этажах ЖК», – поделился планами Волошин.
Модернизацию системы водоснабжения рассчитывают завершить к середине июля.
«Администрация откликнулась на наш запрос – сейчас проблем с водой нет. Будем надеяться, что в дальнейшем всё будет хорошо. Глава Химок взял ситуацию на личный контроль. Администрация открыта для всех наших вопросов», – поделился химчанин Александр Ружин.
Помимо этого, жители пожаловались на перебои в работе канализации. Одна из причин сбоя – засоры, вызванные сливом посторонних предметов. В ходе модернизации заменят насосы, электрооборудование, установят решётки для сбора отходов. Все работы планируют завершить в течение двух месяцев.

Как отметили в пресс-службе, с начала года во всех микрорайонах муниципалитета провели 20 выездных администраций. К специалистам обратились более 1 тыс. химчан.

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#дмитрий волошин
#химки
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#вода
#жк
#водоснабжение
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, как генерал Попов отреагировал на решение суда
Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова
24 мая 2024, 17:02

Фото: Минобороны РФ

Второй западный окружной военный суд принял решение оставить в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда», — гласит решение суда.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе обвинения из-за оглашения данных о месте жительства Попова, а также сведения, содержащие в себе государственную тайну.

«Бывало и хуже», — так отреагировал на решение суда сам Попов.

Напомним, органы следствия и сторона защиты Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против Попова. По его словам, для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.

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#суд
#заседание
#меры
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В ООН постановили, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе
Международный суд ООН постановил, что Израиль не должен наступать в Рафахе
24 мая 2024, 16:51

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе.
Израиль должен сохранить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для помощи населению Палестины. Решение озвучил председатель суда Наваф Салам.

По конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить военное преступление в Рафахе, заявили там. Все это негативно сказывается на мирном населении.

Параллельно Израилю нужно сохранить открытым КПП и принять меры, чтобы обеспечить доступ в сектор Газа следователей и миссий по установлению фактов.

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#оон
#суд
#израиль
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На выставке-форуме «Россия» приняли 14-миллионного посетителя
24 мая 2024, 16:44

Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» / Сергей Баранов

Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на ВДНХ с родителями Дмитрием и Ларисой, сообщили в пресс-службе выставки.
Поздравили 14-миллионного посетителя в «Доме полимеров», где представлена экспозиция компании СИБУР. Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск – туристическую и индустриальную столицу Сибири. Сегодня этот город может гордиться историей, культурой, гастрономией, экологичным производством и доступностью для туристов благодаря недавно построенному аэропорту. Ежегодно Тобольск посещает более 1 млн. туристов и экскурсантов.
«Мы в первый раз на выставке. Каждый год проезжаем через Москву и именно в этот раз решили посетить её», — рассказал Кирилл Старов.
В гостевой программе юбилейных посетителей – экскурсия по местам детства великого учёного, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

Семья Старовых также сможет ознакомиться с прямым наследием Менделеева – «гигантом на Иртыше» ЗапСибНефтехимом. Это крупнейший и самый современный комплекс России по производству синтетических материалов. 14-миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

Международная выставка-форум «Россия» демонстрирует важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Экспозиции на выставке развернули 89 регионов России. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.

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#выставка
#форум
#россия
#вднх
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Автоэксперт Сажин предложил альтернативу лишению прав за сокрытие номера
24 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/VTT Studio

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал законопроект о лишении прав управлять автомобилем за сокрытие номеров.
По его мнению, можно такие автомобили отгонять на штрафстоянки.

«Транспортные средства, которые размещены на парковке с отсутствующими или скрытыми регистрационными знаками нужно эвакуировать на штрафстоянку. Пусть потом человек приходит со своими знаками объясняет, что произошло. Пусть такие авто стоят в закрытых дворах, на парковках ТЦ, но не на проезжей части», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что нарушение правил поездки на электросамокатах может грозить штрафом.

«Перевозка пассажиров правилами дорожного движения запрещена. За нарушение этого запрета могут оштрафовать водителя самоката. Но некоторые модели электросамокатов имеют сиденье или дополнительное место для пассажира. Тогда надо изучить инструкцию производителя, где должно быть указано, можно ли перевозить пассажира», — прокомментировал в беседе с RT Поздняков.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявляла о необходимости увеличения размера штрафа за катание на электросамокате вдвоём.

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#штраф
#автомобили
#нарушение
#поездки
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Глава Истры Витушева побывала на последнем звонке в старейшей школе муниципалитета
24 мая 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Глава Истры Татьяна Витушева посетила последний звонок в старейшей школе городского округа, носящей имя Антона Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«За более чем 100 лет из этой школы выпустились тысячи истринцев, а два года назад мы провели в ней капремонт, бережно сохранив всю глубочайшую атмосферу этого учебного заведения», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По её словам, последний звонок в школе встретили 119 девятиклассников и 58 одиннадцатиклассников.
«Это трогательный и немного грустный момент не только для самих выпускников, но для их педагогов и, конечно, родителей. Желаю всем ребятам верить в себя и добиваться поставленных целей, с оптимизмом встречать каждый новый день, делиться радостью друг с другом и помнить о моральных и жизненных ценностях, которые были заложены в школе», – отметила Витушева.
Она уточнила, что в этом году в муниципалитете со школой прощаются 705 одиннадцатиклассников, а 1910 учащихся девятых классов сделают выбор – остаться в школе или продолжить образование в колледже.

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#выпускники
#школы
#подмосковье
#московская область
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Милонов призвал приравнять многодетных матерей к госслужащим
24 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/Halfpoint

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что многодетных матерей необходимо приравнять к государственным служащим со всеми прилагающимися льготами и пособиями.
«Они выполняют важную государственную задачу – поручение президента. Такая мера, полагаю, сработает получше», – объяснили в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

А зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону. По его мнению, такая мера не просто поспособствует улучшению демографической ситуации в северных регионах, но и привлечёт кадры со всей России.

«Учитывая, что президент России в качестве неоспоримого приоритета определил освоение Арктической зоны, прошу рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне», — приводит RT текст обращения Спиридонова на имя председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Ранее Виталий Милонов выступал с инициативой внедрить меры поддержки для российских садоводов.

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#регионы
#виталий милонов
#семьи с детьми
#многодетная семья
#мать
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Синоптик Шувалов рассказал, какая погода будет в столице на выходных
24 мая 2024, 15:34

Фото: iStock/AntonioGuillem

В Московском регионе потеплело, дни становятся светлее и солнечнее. Однако людей беспокоит вопрос: стоит ли снова ждать от погоды холодных сюрпризов?
В беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на ближайших выходных.

«Очень хорошо будет в субботу: 22, 24 градуса днём, чуть прохладнее с утра, пока солнце не разогреет воздух, но потом ни облачка на небе не будет. И растеплится. А в воскресенье погода будет меняться: с утра воздух успеет прогреться до 25 градусов, но во второй половине ждём подход холодного фронтального раздела с севера, пройдет кратковременный дождь с грозой. После дождя погода снова наладится. Основательного похолодания не ожидается, немножко температура с 25 спрыгнет до 21, 22, а потом опять безоблачное небо и много солнца», — рассказал эксперт.

По словам синоптика, в течение следующей недели температура будет подниматься, и к 30, 31 мая «можно ожидать что-то близкое к 28, 29 градусам».

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