Дмитрий Волошин анонсировал модернизацию системы водоснабжения ЖК «Новогорск Парк»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В жилом комплексе «Новогорск Парк» наладили подачу воды. Завтра стартует масштабная модернизация системы водоснабжения. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин во время работы выездной администрации в школе №14 в Новых Химках.
В числе тех, кто обратился к главе, были жители ЖК «Новогорск Парк». Ранее там были перебои с подачей воды, вызванные ошибками застройщика при проектировании системы водоснабжения.
Модернизацию системы водоснабжения рассчитывают завершить к середине июля.
Как отметили в пресс-службе, с начала года во всех микрорайонах муниципалитета провели 20 выездных администраций. К специалистам обратились более 1 тыс. химчан.
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«Создали штаб, провели работы, позволившие нам наладить подачу воды. Но это временная мера. Завтра приступаем к масштабным работам по модернизации системы водоснабжения. Построим отдельный водорегулирующий узел, который обеспечит нормативные параметры водоснабжения на всех этажах ЖК», – поделился планами Волошин.
Модернизацию системы водоснабжения рассчитывают завершить к середине июля.
«Администрация откликнулась на наш запрос – сейчас проблем с водой нет. Будем надеяться, что в дальнейшем всё будет хорошо. Глава Химок взял ситуацию на личный контроль. Администрация открыта для всех наших вопросов», – поделился химчанин Александр Ружин.Помимо этого, жители пожаловались на перебои в работе канализации. Одна из причин сбоя – засоры, вызванные сливом посторонних предметов. В ходе модернизации заменят насосы, электрооборудование, установят решётки для сбора отходов. Все работы планируют завершить в течение двух месяцев.
Как отметили в пресс-службе, с начала года во всех микрорайонах муниципалитета провели 20 выездных администраций. К специалистам обратились более 1 тыс. химчан.
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Лора Луганская