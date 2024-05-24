Дмитрий Волошин анонсировал модернизацию системы водоснабжения ЖК «Новогорск Парк»

Выставка «Человек и море» в Щелковском историко-художественном музее продолжает принимать гостей. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Идея проекта — информирование общества об экологических проблемах и защита морских обитателей. Главная задача — показать людям, что необходимо изменить свои потребительские привычки, чтобы избежать экологического кризиса, вызванного загрязнением природы.