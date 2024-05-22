Около 1,4 тыс. химкинских школьников будут в этом году сдавать ЕГЭ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Почти 1,4 тыс школьников примут участие в сдаче Единого государственного экзамена в городском округе Химки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Первые предметы, которые будут сдавать выпускники, – география, химия и литература. Подготовку к экзаменам накануне их старта обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.
О нововведениях этого года рассказала лидер Движения общественной поддержки Химок, директор гимназии №23 Олеся Климачёва.
Самыми популярными предметами при выборе ЕГЭ среди химкинских школьников в этом году стали обществознание, информатика и профильная математика. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в этом году начинается 23 мая и продлится до 11 июня. Для получения аттестата необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике. Предметы по выбору выпускники сдают для использования результатов при поступлении в вузы.
Результаты ЕГЭ появятся в личных кабинетах учеников на портале госуслуг через две недели после сдачи.
Читайте также:
В Химках капитальный ремонт гимназии №23 завершён на 47%
Глава Химок Волошин принял участие в акции «Лес будущего»
В Химках завершаются работы по капитальному ремонту дорог округа
О нововведениях этого года рассказала лидер Движения общественной поддержки Химок, директор гимназии №23 Олеся Климачёва.
«Главное изменение – выпускникам 11-х классов дали возможность пересдать любой из предметов, чтобы повысить баллы. Повторная сдача пройдёт в начале июля, а результаты станут известны до начала приёмной кампании в вузы. Помимо этого, не позднее, чем за две недели до экзамена выпускники могут изменить или дополнить перечень предметов при наличии уважительных причин», – пояснила Климачёва.Она добавила, что школа начинает подготовку к сдаче ЕГЭ со старта учебного года. Кроме тренировочных работ, для ребят также провели три апробационных мероприятия: два – регионального уровня, третье – всероссийского.
Самыми популярными предметами при выборе ЕГЭ среди химкинских школьников в этом году стали обществознание, информатика и профильная математика. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в этом году начинается 23 мая и продлится до 11 июня. Для получения аттестата необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике. Предметы по выбору выпускники сдают для использования результатов при поступлении в вузы.
Результаты ЕГЭ появятся в личных кабинетах учеников на портале госуслуг через две недели после сдачи.
Читайте также:
В Химках капитальный ремонт гимназии №23 завершён на 47%
Глава Химок Волошин принял участие в акции «Лес будущего»
В Химках завершаются работы по капитальному ремонту дорог округа
Лора Луганская