Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
33 человека закончили в этом году школу №30 в Химках, четверо из них — с медалью. Аттестаты выпускникам вручили глава городского округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы – будущее округа, региона, страны» — напутствовал выпускников Дмитрий Волошин.Успехов ребятам также пожелали депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев.
«Желаю добиваться тех результатов, которые вы ставите перед собой, и всегда идти к намеченной цели», — сказала Ирина Роднина.Школа №30 является одной из ведущих в округе Химки. Её ученики регулярно участвуют в региональных и всероссийских олимпиадах.
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