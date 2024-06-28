В Химках выбирают название для новой ж/д станции

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Новую железнодорожную станцию откроют на территории городского округа Химки рядом с жилыми комплексами «Две столицы» и «Солнечная система», название для станции будет выбрано по итогам народного голосования. О ходе голосования главе округа Дмитрию Волошину доложил его первый заместитель Родион Лёвочка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители могут выбрать одно из шести названий: «Химки – 2», «Монумент», «Ленинградское шоссе», «Две столицы», «ул. Германа Титова», и «Новые Химки», — рассказал Лёвочка.Он добавил, что платформу построят рядом с монументом «Противотанковые ежи». Приступить к строительству станции должны в будущем году.
Голосование по выбору названия станции продлится до 9 июня. Оно проводится на региональном портале госуслуг. Отдать голос за понравившийся вариант может любой желающий.
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