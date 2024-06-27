В Химках прошла Всероссийской ярмарке трудоустройства

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Более 280 вакансий представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Химках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Представители 40 крупных предприятий Московской области, а также сотрудники профильных подразделений администрации городского округа и Центра занятости населения встретились с соискателями в коворкинге «Наше место» на территории торгового центра «МЕГА Химки».
Стоит отметить, что химкинская «Ярмарка вакансий» проходила ежегодно в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.
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«На ярмарке трудоустройства собралось более 100 химчан и гостей округа. Представители 40 крупных предприятий и организаций Московской области рассказали об открытых вакансиях. Среди них были сотрудники АО «НПО Энергомаш», АО «НПО Лавочкина», АО «МКБ «Искра», АО «МКБ «Факел», АО «Лонмади», МП «Химкиэлектротранс», МАП №8, ОАО «Химкинский водоканал» и другие. Для жителей также были проведены мастер-классы и лекции о том, как получить услуги профориентации и переподготовки, а также о главных секретах грамотного составления резюме и подготовки к собеседованию», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что химкинская «Ярмарка вакансий» проходила ежегодно в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.
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Мира Полтева