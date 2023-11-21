Глава Истры Витушева на совещании рассказала о зимних площадках в округе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
На совещании с сотрудниками глава городского округа Истра Татьяна Витушева рассказала, что на территории округа будет организовано 33 площадки для зимнего досуга. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
На территории городского округа в зимний период будут работать 2️8️ катков и 5️ лыжных трасс.
Кроме этого, еще 16 катков будут подготовлены СК «Истра», а также 10 площадок зальют во дворах многоквартирных домов.
Стоит отметить, что 5 лыжных трасс будут проложены в мкр. «Восточный», в пос. Глебовский и д. Головино, п. Агрогородок, а также в лесопарке «ШИШКИН ЛЕС».
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«Главной площадкой станет сезонный ледяной каток, который обустроят в центре города у МЦ «МИР». Планируется, что он будет работать с 23 декабря и до середины марта 2024 года. Сеансы будет сопровождать музыка, а для удобства посетителей откроют пункт проката. Каток с искусственным льдом обустроят также и в парке «Фабричный» в Дедовске», - отметила Татьяна Витушева.
Стоит отметить, что 5 лыжных трасс будут проложены в мкр. «Восточный», в пос. Глебовский и д. Головино, п. Агрогородок, а также в лесопарке «ШИШКИН ЛЕС».
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Мира Полтева