Возведение ЖК-долгостроя «Малая Истра» полностью завершено

Фото: Главгосстройнадзор МО
В Подмосковье сдан последний дом жилого комплекса «Малая Истра», сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, который выдал заключение о соответствии проектной документации. Это корпус 31, где квартиры ждут 113 дольщиков.
Возводить восемь жилых домов в квартале начали в 2014 году. В 2019-м Главгосстройнадзор провёл проверку из-за низких темпов строительства и выявил хищения денег дольщиков. Против бывшего директора первоначального застройщика – ООО «Компания Промсервис» – возбудили уголовное дело.
За достраивание брошенных домов взялся Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. На каждом этапе инспекторы Главгосстройнадзора контролировали работу застройщика.
В пятницу ЗОС был выдан. Таким образом, строительство ЖК «Малая Истра» завершено.
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За достраивание брошенных домов взялся Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. На каждом этапе инспекторы Главгосстройнадзора контролировали работу застройщика.
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Лора Луганская