Глава Истры Витушева побывала на последнем звонке в старейшей школе муниципалитета

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Глава Истры Татьяна Витушева посетила последний звонок в старейшей школе городского округа, носящей имя Антона Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«За более чем 100 лет из этой школы выпустились тысячи истринцев, а два года назад мы провели в ней капремонт, бережно сохранив всю глубочайшую атмосферу этого учебного заведения», – написала Витушева в своём телеграм-канале.По её словам, последний звонок в школе встретили 119 девятиклассников и 58 одиннадцатиклассников.
«Это трогательный и немного грустный момент не только для самих выпускников, но для их педагогов и, конечно, родителей. Желаю всем ребятам верить в себя и добиваться поставленных целей, с оптимизмом встречать каждый новый день, делиться радостью друг с другом и помнить о моральных и жизненных ценностях, которые были заложены в школе», – отметила Витушева.Она уточнила, что в этом году в муниципалитете со школой прощаются 705 одиннадцатиклассников, а 1910 учащихся девятых классов сделают выбор – остаться в школе или продолжить образование в колледже.
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Лора Луганская