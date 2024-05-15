Дольщики ЖК-долгостроя «Малая Истра» получили уже 675 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Выдача ключей дольщикам жилого комплекса «Малая Истра» подходит к концу, в настоящее время свои квартиры получили уже 675 семей участников долевого строительства из 729, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Подписание документов и приёмка квартир идёт в тесном взаимодействии с министерством жилищной политики и Фондом защиты прав дольщиков Подмосковья», — говорится в сообщении.Строительство ЖК «Малая Истра» было начато в 2014 году. Всего планировалось возвести 17 домов, а новостройки первой очереди сдать в эксплуатацию в 2018 году. Однако застройщик ООО «Компания Промсервис» не справился с обязательствами. Темпы стройки замедлились, а проверка, проведённая в 2019 году, выявила хищение денег дольщиков.
В итоге застройщик был признан банкротом. Было принято решение достроить восемь домов первой очереди за счёт средств из федерального и областного бюджетов, а остальным дольщикам выплатить компенсацию.
Строительство взял на себя областной Фонд защиты прав участников долевого строительства, новостройки были введены в эксплуатацию в ноябре минувшего года.
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Лев Каштанов