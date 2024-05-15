Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой
В Истре продолжается масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения, об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.
«В первую очередь в рамках масштабной модернизации в этом году будет проведен капитальный ремонт самых аварийных участков в Истре, Дедовске и в посёлке Глебовский. К примеру, уже сейчас идёт работа по замене целого участка тепловой сети от котельной № 4 города Истра по улице Советская, который и осмотрела сегодня в ходе рабочего выезда», — сообщила посетившая место проведения работ Витушева.
Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой
По её словам, ремонтируемый участок был проложен ещё в 1968 году. Трубы подвергали точечным воздействиям, однако, капитально ни разу не ремонтировали.
Участок, на котором сейчас ведут работы, снабжает энергоресурсами 15 многоквартирных жилых домов, детский сад, школы, объекты соцобеспечения, в общей сложности порядка 5 тысяч человек, подчеркнула глава городского округа.
Ремонтные работы с полным благоустройством территории планируют завершить к концу сентября.
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