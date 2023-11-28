Глава Истры Витушева рассказала, где появились новогодние ели

Фото: пресс-служба городского округа Истра
Глава Истры Татьяна Витушева рассказала, что в городском округе продолжается установка новогодних декораций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
Новогодние ели установили на некоторых улицах Истры, а также в Онуфриево, Кострово, Курсаково, Румянцево, Покровское, Павловское и в селах Новопетровское, Агрогородок, Пречистое.
Стоит отметить, что также в округе начали устанавливать малые световые архитектурные формы. Кроме этого, полностью закончить приготовления к новогодним праздникам планируется к середине декабря.
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«Несмотря на то, что основные силы коммунальных служб сейчас направлены на ликвидацию последствий прошедшего снегопада, в муниципалитете продолжается работа и по украшению территории к новогодним праздникам! <…> Помимо этого, на центральных улицах населенных пунктов будет смонтировано 3 тысячи метров светящихся гирлянд, 6 тысяч новогодних шаров и порядка 200 различных световых консолей», - поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
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Мира Полтева