Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Каширы посетил дошкольное отделение школы №10 в Ожерелье

Глава Каширы посетил дошкольное отделение школы №10 в Ожерелье

15 января 2024, 15:06
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Руководитель городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал с рабочим визитом в здании дошкольного отделения средней школы №10 в Ожерелье и побеседовал с родителями воспитанников, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Уже этой весной в дошкольном отделении начнётся капитальный ремонт. (…) Мы не только создадим для ребят комфортные условия, но и получим новое оборудование», — сказал Михаил Шувалов.

Он подчеркнул, что переоборудование дошкольного отделения позволит в полном объёме реализовывать самые современные образовательные программы, что сделает более эффективной подготовку малышей к школе.


В администрации отметили, что родители дошколят уже были извещены о предстоящем ремонте, и каждый из них знает, в какой детский сад перейдёт их ребёнок на время работ.

Читайте также:

В Мытищах заработала новая поликлиника на 200 посещений в смену

В Подмосковье начали капремонт серпуховской и пушкинской школ

В пострадавшем от перебоев с отоплением Подольске открыли пункты горячего питания
#кашира
#детский сад
#ремонт
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Каширы вручил журналистам благодарственные письма
15 января 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

С Днём российской печати поздравил журналистов глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Он отметил важность их работы и вручил благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благодаря работе журналистов мы создаем возможность для наших жителей узнавать о том, что происходит в муниципалитете. С гордостью рассказываем о людях нашего округа, о их достижениях. И, конечно же, много говорим о работе окружной администрации, о проблемах и путях их решения», — сказал Михаил Шувалов.

День российской печати отмечается 13 января. Этот праздник был учреждён в 1991 году. Дата была выбрана неслучайно — именно 13 января началось издание первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной по указу Петра I в 1703 году.

Читайте также:

Для школьников Каширы провели урок по электробезопасности

Глава Каширы Шувалов поздравил с днём рождения дочь участника СВО

Глава Каширы посетил дошкольное отделение школы №10 в Ожерелье
#кашира
#праздник
#поздравление
#журналисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Superjob объяснили, кто в России не платит налоги
В Superjob объяснили, почему 14 млн россиян работают в теневом секторе
15 января 2024, 15:54

Фото: IStock/Diy1

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2023 года число работников в неформальном секторе экономики в России выросло до 14,2 млн человек. Это составляет 19,1% от общей численности занятых.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров объяснил, что в неформальный сектор входят люди, которые не оформлены как самозанятые, но получают деньги за работу. Зачастую это те, кто получает дополнительный доход, рассказал эксперт в беседе с «Радио 1».
«Эти люди что-то делают, как-то живут, но государство понятия не имеет, чем они занимаются. Например, человек может работать нотариусом, но в сезон сбора шишек – едет их собирать. Никто не учитывает, сколько шишек он собрал, где и кому он их продал. Также и с репетиторами, которые не зарегистрированы как самозанятые», — сказал он, добавив, что свести к нулю неформальный сектор невозможно.
Захаров подчеркнул, что сегодня постепенно идёт «обеление» неформального сектора. Многие россияне оформляются как самозанятые. Однако и эта функция не до конца доработана. По словам собеседника, самозанятыми сегодня оформляются те, кто фактически ими не являются.
«По данным налоговой, количество самозанятых достигло девяти миллионов человек. Из них меньше миллиона – это фермеры, которые зарегистрировались как самозанятые и платят налоги или парикмахеры, которые стригут на дому. Остальные миллионы – это таксисты и курьеры, которые зарегистрированы как самозанятые, но таковыми не являются. Это просто схема, временная дырка, которая позволяет сфере услуг конкурировать с зарплатами реального сектора, приводит к оттоку людей из реального сектора в сферу услуг», — сказал Захаров.
Читайте также:

Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот

Глава SuperJob Захаров предложил необычное решение проблемы дефицита кадров

Россиянам назвали условия, при которых можно не выплачивать алименты
#налоги
#самозанятые
#работа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные инструктора получили премию губернатора «Лучший по профессии»
15 января 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Десять подмосковных спортивных инструкторов получили премию губернатора «Лучший по профессии». об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Оценивали победителей премии в первую очередь по их охвату занимающихся физической культурой и спортом и количеством проведенных мероприятий.

«По решению губернатора впервые премия была вручена именно спортивным инструкторам, которые уделяют большое внимание внедрению новых форм работы с населением и организации разных видов занятий, чтобы максимально вовлекать местных жителей в спорт. Размер премии для победителей составил 150 000 рублей. Конкурсные материалы представили 44 городских округа», – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что премию получили спортивные инструктора из городских округов Долгопрудный, Химки, Орехово-Зуево, Ступино, Щёлково, ​Черноголовка, Мытищи, Клин, Серпухов и Королёв.

Читайте также:

Подмосковные школьники завоевали 30 медалей на международной олимпиаде

В Подмосковье стали известны победители экологического конкурса «Птичья кофейня»

В Подмосковье стартовал приём заявок на участие программе «Земский учитель»
#клин
#серпухов
#химки
#спорт
#мытищи
#ступино
#премия
#черноголовка
#долгопрудный
#дмитрий абарёнов
#тренер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности
Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности РФ
15 января 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Президент Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. - президента Российской академии наук», — сообщается в документе.
Указ вступает в силу с 15 января 2024 года.

Ранее глава государства подписал указ о приёме в гражданство России иностранных граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в российской армии или воинских формированиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд в Москве запретил онлайн-продажу устройств для сокрытия номеров машин

«Ъ»: Количество россиян с алкогольной зависимостью начало расти

Глава СК РФ рассказал об успешности расследования дел о терроризме

#владимир путин
#президент
#указ
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для школьников Каширы провели урок по электробезопасности
15 января 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок, посвящённый электробезопасности, провели для школьников южного Подмосковья, в том числе и Каширы, представители филиала «Южные электрические сети» компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба администрации городского округа Каширы.
«На уроке присутствовали ученики с 1 по 6 классы каширской школы №2, а также школьники из Ступина, Подольска и Серпухова – всего около 150 ребят», — отмечается в сообщении.

Школьникам рассказали, почему электричество опасно и чем может грозить нарушение правил эксплуатации электроприборов. Кроме того, школьникам напомнили о строгом запрете играть рядом с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями и объяснили, чем вызван этот запрет.

Урок прошёл в рамках акции «Доброе электричество — детям». В конце урока каждый школьник получил подарок и памятку по безопасности.

Читайте также:

В школах и детсадах Климовска раздали сладкие подарки от губернатора

Глава Каширы Шувалов поздравил с днём рождения дочь участника СВО

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют более 200 ребят из Каширы
#кашира
#школьники
#электричество
#безопасность
#уроки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В школах и детсадах Климовска раздали сладкие подарки от губернатора
15 января 2024, 15:26

Фото: Галина Добрынина

Ученикам и воспитанникам школ и детских садов подольского микрорайона Климовск раздали угощения от команды губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Дети получили сладости, мандарины и сок.
«В классах основного корпуса школы №5 детям раздали 27 вкусных коробок, каждая весом 17 кг. Ещё шесть классов получили угощения в начальной школе на проспекте 50 лет Октября. Всего было роздано более 560 кг вкусных и полезных продуктов», – сказала директор образовательного комплекса МБОУ СОШ №5 Елена Гончарук.
Дети сразу же пробовали угощения. Больше всего эмоций вызвали коробочки с соком и мандарины. Запах от них наполнил классы и напомнил о недавно завершившихся новогодних праздниках.

4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах.

Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.

Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

Читайте также:

Андрей Воробьёв посетил Гимназию им. Подольских курсантов

Глава Каширы посетил дошкольное отделение школы №10 в Ожерелье

Воробьёв: жильцам старых домов посёлка Южный предложат расселение
#подольск
#андрей воробьёв
#подмосковье
#губернатор
#московская область
#подарки
#дети
#школа
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Каширы Шувалов поздравил с днём рождения дочь участника СВО
15 января 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Дочь участника специальной военной операции на Украине поздравил с днём рождения глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Глава округа принёс семилетней имениннице Евгении цветы и подарки», — отмечается в сообщении.

Семья юной Жени недавно переехала из съемного жилья в муниципальную квартиру по договору коммерческого найма, администрация округа помогла семье героя с ремонтом.

Читайте также:

Глава Каширы посетил дошкольное отделение школы №10 в Ожерелье

В Кашире установят около 50 камер системы «Безопасный регион»

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют более 200 ребят из Каширы
#сво
#кашира
#праздник
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Воробьёв посетил Гимназию им. Подольских курсантов
15 января 2024, 15:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв после встречи с жителями поселка Южный посетил один из корпусов гимназии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Зашел в академический корпус гимназии на ул. 50 лет Октября. Здесь ребята уже вышли на учебу, в здании тепло. Мы также заменили радиаторы в актовом и спортивном залах, чтобы учителям и школьникам было комфортно здесь находиться. Чтобы порадовать ребят, привезли с собой сладкие подарки от нашей команды — мандарины и конфеты. Волонтеры помогли раздать подарки во всех классах Климовска, где не было тепла», - поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в общей сложности в микрорайоне расположено около образовательных учреждений, два из которых работали в штатном режиме все это время.

Кроме этого, на данный момент полностью завершили ремонтные работы уже в восьми школах, а еще в шести продолжается работа.

Читайте также:

Воробьёв: жильцам старых домов посёлка Южный предложат расселение

В пострадавшем от перебоев с отоплением Подольске открыли пункты горячего питания

В оставшемся без тепла Климовске организовали мобильную ветеринарную клинику
#работа
#подарки
#мандарины
#тепло
#волонтеры
#андрей воробьёв
#подмосковье
#школы
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московском регионе ожидается опасный ветер
15 января 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/nemar74

В Московском регионе из-за сильного ветра со вторника объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
«Ветер. Период предупреждения – с 21:00 16 января до 21:00 17 января. Порывы до 15 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

Также в регионе ожидается опасная гололедица.

А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что на этой неделе над регионом будут находится два циклона, из-за которых будет наблюдаться умеренный и продолжительный снегопад.

«Один из них сейчас уже работает в Москве и области. Завтра его влияние сохранится, будет идти снег, умеренный, но продолжительный. За сутки выпадет от 4 до 6 см осадков. Температура будет повышаться в течение всего дня», —прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Читайте также:

Погодные горки: Жителей Москвы ждут резкие перепады температур и давления

Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов ввели в Москве

После небольшого потепления в Подмосковье вновь придут сильные морозы
#подмосковье
#москва
#температура
#снегопад
#ветер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф