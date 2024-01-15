Глава Каширы посетил дошкольное отделение школы №10 в Ожерелье

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Руководитель городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал с рабочим визитом в здании дошкольного отделения средней школы №10 в Ожерелье и побеседовал с родителями воспитанников, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Уже этой весной в дошкольном отделении начнётся капитальный ремонт. (…) Мы не только создадим для ребят комфортные условия, но и получим новое оборудование», — сказал Михаил Шувалов.
Он подчеркнул, что переоборудование дошкольного отделения позволит в полном объёме реализовывать самые современные образовательные программы, что сделает более эффективной подготовку малышей к школе.
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