В пострадавшем от перебоев с отоплением Подольске открыли пункты горячего питания

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«Пока идёт наладка отопления в домах, жители микрорайона могут бесплатно перекусить, выпить кофе и безалкогольный глинтвейн ежедневно до 22 часов», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Точки быстрого питания расположены по адресам: ул. Володи Дубинина, д.3 (напротив д. 4 «Космос»); ул. Победы, д.11; ул. Народная, д.29А; ул. Индустриальная, д.3 (между домами 1 и 3Б); ул. Подольских курсантов, д.4 (между домами 11 и 13); Народный проезд между домами 4 и 6. ул. Литейная, 34А» и ул. Большая Серпуховская, д. 42. Артамонов поблагодарил предпринимателей городского округа Подольск за участие и поддержку.
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