В Мытищах заработала новая поликлиника на 200 посещений в смену

Фото: Роман Яковлев
Полностью решён вопрос с первичной медицинской помощью в Мытищах - новая поликлиника на 200 посещений в смену начала приём пациентов. Об этом сообщил корреспондент.
Больница заработала в посёлке Пироговский. Она было построена в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена».
Стоит отметить, что в поликлинике расположены два кабинета неотложной медицинской помощи, кабинеты травматолога и хирурга, а также педиатрическое отделение и кабинеты «Справка в 1 шаг» и «Кабинет здорового ребенка», процедурный и прививочный кабинеты.
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«Сегодня мы посетили поликлинику на 200 посещений в смену. Здесь обслуживают и взрослое население, и детей. Для микрорайона Пироговский появление ещё одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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Мира Полтева