Глава Каширы Шувалов поздравил студентов с Татьяниным днём

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Каширских студентов, членов «Молодой гвардии Единой России» поздравил с Татьяниным днём глава городского округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Пора студенчества – это самое лучшее время, когда закладываются основы знаний, дружбы и всего того, что сопровождает нас на протяжении всей жизни. С Днем студента, молодогвардейцы!» — сказал Шувалов.
В честь Дня российского студенчества на каширском стадионе «Энергетик» для ребят были организованы катания на коньках.
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Лев Каштанов