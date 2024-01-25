Путин: на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран

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Президент России Владимир Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в этом году, поступили заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами в Калининграде.
Глава государства отметил, что мероприятие обещает иметь масштабный и интересный характер. Путин напомнил, что СССР на постоянной основе принимал мероприятия схожего уровня и численности участников.
Российский лидер выразил надежду на то, что фестиваль пройдет на высоком уровне. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта текущего года.
Напомним, сегодня Владимир Путин провел встречу со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, в ходе которой президент поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества и рассказал о новшествах в сфере образования.
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Российский лидер выразил надежду на то, что фестиваль пройдет на высоком уровне. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта текущего года.
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Екатерина Коршунова