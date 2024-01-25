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Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества

25 января 2024, 18:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества. Свое поздравление глава государства огласил во время встречи со студентами в университете имени Канта.
Российский лидер отметил, что годы, проведенные в институте, являются незабываемыми. Президент подчеркнул, что в настоящее время мир претерпевает серьезные изменения, и «чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени».

Ранее глава государства объявил о решении повысить президентскую стипендию, теперь ее размер составит 30 тысяч рублей. При этом правительственная стипендия составит примерно 20 тысяч рублей.


Напомним, День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января. В этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет.

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Психолог Силина заявила об опасности сверхконтроля успеваемости ребёнка
25 января 2024, 18:50

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса Ольга Силина заявила, что не стоит усиленно контролировать успеваемость ребёнка, поскольку это может препятствовать взрослению человека.
Она пояснила, что контроль должен быть сбалансированным и дозированным.

«Строгий надзор за успеваемостью студента может способствовать отказу от взросления и самостоятельности. Вместо контроля родителям стоит попробовать другую тактику: интересоваться время от времени общим состоянием ребёнка, узнавать, как дела и что нового, нравится ли обучение», — поделилась в беседе с Газета.ру Силина.

В этой связи эксперт рекомендовала при возникновении сложностей в учёбе поддерживать ребёнка и направлять его.

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#психолог
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#обучение
#родители
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Брынцалов поручил Мособлдуме совершенствовать законы о поддержке многодетных семей
25 января 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил в короткие сроки привести региональное законодательство в соответствие с указом президента о статусе многодетных семей. Он также распорядился провести мониторинг действующих законов о соцподдержке семей, в том числе многодетных.
«Поручаю проработать вопрос дальнейшего совершенствования нашего законодательства. Прошу всех депутатов подключиться к этой работе. Нам важно понимать, что работает, что ещё нужно доработать из мер поддержки многодетных и неполных семей. Для этого нужно встречаться и общаться. У нас есть многодетные семьи участников спецоперации. Им нужно уделять особое внимание», – сказал Брынцалов на заседании Московской областной думы.
Спикер регионального парламента напомнил, что Владимир Путин дал старт Году семьи в России, а также подписал указ о статусе многодетных семей и положенной им поддержке.
«Это один из важных шагов в рамках проведения в России Года семьи. Теперь на законодательном уровне закреплено, что в России многодетной является семья, имеющая трёх и более детей. И этот статус устанавливается бессрочно», – пояснил Брынцалов.
Многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребёнком возраста 18 или 23 лет, если он проходит очное обучение. Также правительство установит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи и устанавливать дополнительные меры поддержки.
«В прошлом году мы расширили перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на меру поддержки по газификации дома. К существующим категориям добавились и многодетные семьи. Также принят закон, которым от уплаты транспортного налога освободили подмосковные многодетные семьи, где есть дети до 23 лет, которые учатся очно. Для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, в Московской области установили ежегодную выплату 7 тысяч рублей», – перечислил парламентарий.
Важным решением президента председатель Мособлдумы назвал продление программы льготной семейной ипотеки под 6% и субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.
«Путин не раз подчёркивал, что крепкая традиционная семья – фундамент развития государства и общества. Политика органов власти Московской области, нашего губернатора также направлена на то, чтобы создать семьям комфортные условия жизни в регионе. Мы ведём большую работу по законодательному обеспечению социальной поддержки многодетных семей», – заключил Брынцалов.
По данным Мособлдумы, сегодня в Московской области реализуют семь федеральных и 17 региональных мер поддержки. За 10 лет число подмосковных многодетных семей выросло более чем в 3,5 раза. Сейчас это уже 107 тыс семей, в которых воспитываются 345 тыс детей.

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#закон
#семьи
#многодетная семья
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье за неделю обнаружили около 600 вандальных надписей-граффити
25 января 2024, 18:24

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Несколько сотен хулиганских надписей-граффити выявили за неделю в Московской области, причем более 400 из них помоги обнаружить патрули мобильных комплексов с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«За прошлую неделю удалось выявить 585 случаев граффити, из которых 469 были обнаружены мобильными комплексами с искусственным интеллектом во время патрулирования территорий, еще 116 рисунков зафиксировали инспекторы», — уточнила глава ГУСТ Подмосковья Свелана Аипова.

Она добавила, что вся информация об испорченных рисунками и надписями стенах передаётся ответственным лицам, которые устраняют нарушения.

В ведомстве также предупредили, что несогласование с властями граффити попадают под статью «Вандализм», нарушителю грозит штраф до 40 тысяч рублей и даже до трёх лет ограничения свободы.

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#густ мо
#вандализм
#граффити
#московская область
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Молодёжный совет при подмосковном омбудсмене представил Ирине Фаевской итоги работы
25 января 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поблагодарила за работу участников Молодёжного совета при подмосковном омбудсмене. Она отметила, что ребята работают меньше года, но уже добились значимых результатов, сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Благодарю вас за активное участие в добровольческой правозащитной деятельности. Защита прав человека – непростая тема. С одной стороны, граждане должны знать права и обязанности, которыми они обладают. С другой стороны, людям без профильного образования сложно учитывать все юридические тонкости и особенности их применения. Поэтому нашим жителям очень важно рассказывать, на какую помощь уполномоченного они вправе рассчитывать», – сказала Фаевская.
Председатель Молодёжного совета при уполномоченном Светлана Погосян рассказала об итогах работы за прошлый год и о планах на текущий. В 2023 году ребята участие в личных приёмах жителей у подмосковного омбудсмена, в посадке леса, организовали экскурсии для школьников, собирали гуманитарную помощь жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ребята приняли участие в более чем 50 мероприятиях.
«В новом году мы планируем расширить наш состав, чтобы как можно больше молодых и активных ребят могли принять участие в нашей работе», – сказала Погосян.
Она добавила, что планов на этот год много. Одна из задач – провести мероприятия по правовой тематике для школьников и студентов, другая – наладить сотрудничество с молодёжными советами других регионов для обмена опытом.

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#ирина фаевская
#омбудсмен
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#правозащита
#московская область
#подмосковье
#молодёжь
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Подмосковные информаторы прошли онлайн-тестирование по программе «ИнформУИК»
25 января 2024, 18:04

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Информаторы из Московской области прошли онлайн-обучение, по итогу которого состоялось тестирование. Все экзаменуемые справились с заданиями, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«По завершению обучения все 15 876 подмосковных информаторов — членов участковых избирательных комиссий региона успешно прошли тестирование и показали высокий средний балл», — говорится в сообщении.

Сейчас в территориальных избирательных комиссиях Подмосковья проводятся очные семинары для информаторов, в ходе этого обучения учитывается специфика различных округов региона.

Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Московской области о предстоящих выборах президента Российской Федерации будет проводиться с 17 феврали до 7 марта. Сами выборы будут проходить 15, 16 и 17 марта.

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В Подмосковье с начала года отремонтировали 30 почтовых ящиков
25 января 2024, 17:44

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

30 почтовых ящиков отремонтировали в Московской области по заявкам жителей за текущий январь, работы провели управляющие компании, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«В январе этого года от жителей Подмосковья поступило 30 заявок на ремонт почтовых ящиков, что на 60 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Под контролем государственного жилищного надзора все дефекты были устранены», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что больше всего жалоб на испорченные почтовые ящики поступило от жителей городского округа Балашиха. В антирейтинг вошли также Лыткарино, Красногорск и Одинцовский городской округ.

Заявку на ремонт почтового ящика можно отправить через портал Единой диспетчерской службы. Управляющая компания обязана будет взять заявку в течение суток и исполнить в установленный регламентом срок. Принять проделанную работу должен сам заявитель.

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#подмосковье
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Центр промышленной медицины в Дубне сделает доступнее медпомощь на предприятиях
25 января 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В наукограде Дубна открыли головной Центр промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства России. На территории одноимённой особой экономической зоны уже успешно работает цифровой здравпункт. Он стал частью флагманского центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Помимо центра в Дубне, в разных регионах России были открыты ещё девять центров. К 2027 году в стране откроют 61 центр промышленной медицины. Сегодня уже успешно функционируют 16 таких центров, и данные за 2023 год говорят об их высокой эффективности. Так, на 16% выросло число заболеваний, впервые выявленных у сотрудников предприятий во время медосмотров. Снизилось количество больничных и их продолжительность», – говорится в сообщении.
Головной референс-центр промышленной медицины ФМБА России в Дубне займётся методологической поддержкой развития промышленной медицины в России.
«Сотрудники предприятий проходят осмотры с применением искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, получают телемедицинские консультации узкопрофильных врачей, оформляют больничные. В результате заболеваемость с временной утратой трудоспособности на обслуживаемых предприятиях сократилась на 16%», – отметили в министерстве.
Помимо этого, снизилось время прохождения осмотров, обследований и вакцинации. Все эти процедуры стали максимально доступными.

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В подмосковных МФЦ размещают плакаты о президентских выборах
25 января 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Плакаты, информирующие избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации, размещают в МФЦ Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Одними из первых помещения МФЦ оклеили плакатами наши коллеги из городского округа Лосино-Петровский», — отмечается в сообщении.

В Мособлизбиркоме также напомнили, что с 29 января по 6 марта избиратель может подать через МФЦ заявление о голосовании по месту нахождения, а не по месту регистрации. Подать такое заявление можно будет также через портал госуслуг или территориальную избирательную комиссию.

С 6 марта по 11 марта выбрать себе удобный избирательный участок можно будет только через участковые избирательные комиссии.

Голосование будет проводиться 15, 16 и 17 марта.

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#мособлизбирком
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье специалистами было устранено свыше 400 засоров канализаций
25 января 2024, 17:27

Фото: ГУСТ МО

Под контролем государственного жилищного надзора УК Подмосковья устранили более 400 засоров канализаций в январе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Мониторинг устранения засоров производился инспекторами через в Единую диспетчерскую службу региона.

«После поступления заявки от жителя управляющая компания получает предписание ликвидировать последствия засора. В случае, если произошло затопление подвала — необходимо его осушить и провести дезинфекцию. Для устранения выявленных нарушений управляющая компания может обратиться в ресурсоснабжающую организацию, которая организует ремонтные работы», — поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что при выявлении нарушений в работе канализации следует обращаться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Кроме этого, заявки берут в работу в течении суток после появления.

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