Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества. Свое поздравление глава государства огласил во время встречи со студентами в университете имени Канта.
Российский лидер отметил, что годы, проведенные в институте, являются незабываемыми. Президент подчеркнул, что в настоящее время мир претерпевает серьезные изменения, и «чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени».
Ранее глава государства объявил о решении повысить президентскую стипендию, теперь ее размер составит 30 тысяч рублей. При этом правительственная стипендия составит примерно 20 тысяч рублей.
Напомним, День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января. В этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет.
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Екатерина Коршунова