Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ-2024 в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Самыми популярными предметами на выбор при сдаче ЕГЭ в этом году в Московской области стали профильная математика, информатика, обществознание и иностранный язык, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«В этом году, помимо профильной математики, самым популярным предметом стало обществознание — его выбрали более 16 тысяч выпускников — почти половина от общего числа сдающих. В топ также вошли иностранные языки и информатика», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.Отмечается также, что популярность информатики увеличилась на два процента по сравнению с предыдущим годом, а иностранные языки всегда входят в пятёрку лидеров. В этом году их выбрали более 7 тысяч выпускников.
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