Глава Красногорска Волков встретился с бойцами СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Встречу с бойцами, вернувшимися после выполнения боевых задач в зоне СВО, провёл глава городского округа Красногорск Дмитрий Волоков, он обсудил с ними наиболее актуальные вопросы и дальнейшее взаимодействие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вернувшиеся домой бойцы стремятся найти себя в различных сферах деятельности — спорте, патриотическом воспитании, а также освоить новые профессии. Дмитрий Волоков отметил, что вовлечённость в решение текущих вопросов героев СВО, а также помощь им с адаптацией и трудоустройством является абсолютным приоритетом для администрации округа», — говорится в сообщении.Глава округа добавил, что такие встречи с героями СВО планируется проводить на регулярной основе.
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