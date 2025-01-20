Крещенскую литургию в Красногорске посетили более 7 тысяч человек

Предсказания о конце времен появляются на протяжении не одной тысячи лет, но ожидать стоит не апокалипсиса, а цивилизационного упадка. Об этом заявила эксперт по славянской магии, нумеролог Евгения Белова. По ее мнению, закат ожидает европейский и американский миры, такой же, какой настиг Древний Египет, Древнюю Грецию и Византийскую империю.