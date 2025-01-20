Крещенскую литургию в Красногорске посетили более 7 тысяч человек

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Свыше семи тысяч человек посетили Крещенскую службу в храмах городского округа Красногорск 19 января, более 3,8 тыс. из приняли участие в крещенских купаниях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Верующие пришли в храмы, чтобы принять участие в богослужении и окунуться в иордань. Всего в крещенских мероприятиях приняли участие 7 тысяч 218 человек, из которых 3 тысячи 884 человека — непосредственно в купаниях», — уточняется в сообщении.Иордани для купания были специально оборудованы и подготовлены, безопасность и благополучие участников праздника обеспечивали спасатели, полицейские, а также врачи и волонтёры.
Отмечается, что для участников волонтёрской деятельности в Московской области предусмотрены различные меры поддержки, включая страхование жизни, организационную поддержку (от благодарственных писем до участия в мастер классах и оказания содействия в работе с органами власти и образовательными учреждениями), консультационная и методологическая, а также информационная поддержка, включающая освещение деятельности волонтёров в СМИ.
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Лев Каштанов